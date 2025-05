Paprika bevestigt haar vernieuwing: een merk dat 100% gericht is op plus-size mode, dynamisch en ambitieus in 5 Europese landen

Sinds oktober 2024 beleeft het merk Paprika een ware opleving, die gekenmerkt wordt door een duidelijke en ambitieuze strategie: dé referentie worden op het gebied van damesmode die toegankelijk is tot maat 54.

Het merk is actief in België, Frankrijk, Luxemburg, Nederland en Duitsland en beschikt over een solide netwerk van 89 winkels, allemaal ideaal gelegen in grote winkelcentra en AAA-winkelstraten.

Paprika maakte een sterke strategische keuze: het merk Cassis opgeven en zich uitsluitend richten op Paprika. Deze herpositionering verduidelijkt de identiteit van het merk ten aanzien van plus-size mode, met een sterke belofte: het aanbieden van een ruime beschikbaarheid aan maten in de winkel en online, met een grotere voorraad in grote maten, die in het huidige marktaanbod normaal gesproken beperkt zijn.

Credits: Paprika

Credits: Paprika

Een vernieuwd mode-aanbod dat alle generaties aanspreekt

Paprika heeft haar collecties ontwikkeld. Naast de ‘historische’ lijnen die aan de basis stonden van het succes, biedt het merk nu ook eigentijdsere, jongere stukken aan, ontworpen voor een nieuw cliënteel dat op zoek is naar stijl, comfort en inclusiviteit. Alle collecties worden in België ontworpen en geselecteerd, specifiek voor personen met een maatje meer, waarbij bijzondere aandacht wordt besteed aan materialen, snitten en kleuren.

Een nieuwe visuele identiteit en een vernieuwde e-commerce site

Deze vernieuwing gaat gepaard met een nieuw logo, symbool van een merk in beweging, dat geleidelijk aan over het gehele netwerk zal verschijnen. In april 2025 lanceerde Paprika ook een nieuwe e-commerce site die moderner, intuïtiever en dynamischer was en volledig in lijn lag met de wens om omnichannel te zijn en dicht bij al haar klanten te staan.

Credits: Paprika

Een nieuwe energie gedeeld door alle teams

Deze nieuwe ontwikkelingsfase wordt geleid door toegewijde en enthousiaste teams en is bedoeld als een nieuw begin, gebaseerd op het luisteren naar klanten, inclusiviteit en een passie voor mode.

Paprika profileert zich meer dan ooit als een gespecialiseerd en deskundig merk, dat resoluut gericht is op de toekomst.