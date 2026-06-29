Para Mi introduceert The Studio Edit: een eigentijdse richting binnen de collectie

De afgelopen maanden heeft Para Mi druk achter de schermen gewerkt aan een spannend nieuw hoofdstuk: The Studio Edit. Deze nieuwe lijn binnen de Para Mi collecties wordt gelanceerd tijdens de SS27-presentatie.

Para Mi gelooft dat The Studio Edit perfect aansluit bij de wensen van de consument van vandaag: een frisse nieuwe richting die de collectie vanaf SS27 verrijkt met een eigentijdse uitstraling en vernieuwde energie. Waar Para Mi bekend staat om haar toegankelijke, vrouwelijke collecties, verrijkt deze lijn de signature met een meer eigentijdse uitstraling. Denk aan verschillende barrel en o-shape silhouetten in lichte washes, tonale sets in stone en zandtinten, gecombineerd met gestroomlijnde basics. De campagnebeelden onderstrepen het stedelijke karakter van de lijn: nonchalant, geworteld in het dagelijks leven, maar met een duidelijk oog voor detail.

Credits: Para Mi

Te zien op Modefabriek en CIFF

The Studio Edit wordt voor het eerst aan inkopers gepresenteerd op de Modefabriek in Amsterdam op 5 en 6 juli. Para Mi is op die editie te vinden op stand 344. Aansluitend is de collectie ook te bekijken tijdens Copenhagen International Fashion Fair (CIFF) in Kopenhagen van 3 tot en met 5 augustus.

Daarnaast kan de nieuwe lijn ook bekeken worden in een van de Para Mi-showrooms. Voor meer informatie en inkoopafspraken is Para Mi bereikbaar via sales@para-mi.com of telefonisch via +31 (0)20 811 0334.

Credits: Para Mi