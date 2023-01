Para Mi vernieuwt denim pakket met Daily Denims

Een nieuwe look met de vertrouwde kwaliteit. Para Mi staat al jaren bekend om kwaliteit, comfort en de perfecte pasvorm. Vanaf winter 2023-2024 worden de denims van Para Mi ondergebracht onder de naam Daily Denims. Het denim pakket is geoptimaliseerd, uitgebreid en vernieuwd. Dit betekent nieuwe kwaliteiten, fits en wassingen.

Fit, kwaliteit en comfort

De eigentijdse denim stoffen zijn van hoge kwaliteit, bevatten veel stretch en hebben verrassende en vernieuwende wassingen. Binnen de Daily Denims zien we veel nieuwe fits, maar ook de best-selling fits hebben een nieuwe look gekregen door vernieuwende details. De nadruk ligt op straight, tapered, flare en wide fits in diverse lengtes, maar ook skinny’s blijven actueel. Binnen Para Mi worden geen concessies gedaan qua stoffen, details en wassingen. Ze werken met de beste stoffenleveranciers en wasserijen om de mooiste, soepelste denimdoeken en rijke wassingen te creëren voor alle denims.

Duurzaamheid

Er wordt niet alleen gekeken naar de mooiste en kwalitatief beste broek, maar er is ook veel aandacht voor duurzaamheid. Enkele initiatieven op het gebied van duurzaamheid zijn het gebruik van BCI katoen en grondstoffen die zijn gerecycled. Er wordt gewerkt met stoffenleveranciers die beschikken over diverse ecologische- en duurzaamheidskeurmerken en het energie- en waterverbruik minimaliseren.

Daarnaast wordt er steeds meer met lasertechnologie gewerkt om de wassingen op de broeken te creëren. Het doel is om zo efficiënt en responsible mogelijk te produceren. Vanwege de hoge kwaliteit hebben de broeken een lange levensduur en blijven ze ook mooi.

Collectie

Naast het grote denimaanbod bevat de collectie ook een mooi garment dye programma in rijke kleuren met een fijne en soepele touch. Hierin wordt een breed scala aan fits aangeboden, van extra skinny tot flare en wijdere fits. Ook het City programma van Para Mi is erg uitgebreid en wordt gekenmerkt door mooie, krachtige kleuren, zoals bright green, bright blue en magenta, wat dé kleur van 2023 wordt genoemd. Voor het city pakket zijn mooie, geklede broeken ontwikkeld die perfect gecombineerd kunnen worden met één van de bijpassende blazers. Dus ook voor een mooi statement pak in een felle kleur bent u bij Para Mi aan het juiste adres.

Kom de collectie van Para Mi bekijken op de Modefabriek, stand B.034 of in de showroom in Badhoevedorp.