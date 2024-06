Parijs: Peta schijnt licht op wreedheid en bekritiseert LVMH in aanloop naar Olympische Spelen

Terwijl Parijs zich voorbereidt op de Olympische Spelen van 2024 en zelfs zijn haute couture-week naar voren heeft gehaald, grepen sommigen de kans aan om letterlijk het licht te laten schijnen op wreedheid. De dierenrechtenorganisatie PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) Frankrijk projecteerde video's en berichten op enkele van de meest iconische bezienswaardigheden van de stad, waaronder de Eiffeltoren, Place Vendôme en het Futur Hôtel Louis Vuitton op de Champs-Élysées.

Het doelwit was luxeconcern LVMH, dat nog steeds exotische dierenhuiden gebruikt, zoals die van krokodillen, slangen en struisvogels. Een van die projecties was gericht op de aanwezigen van het met sterren bezaaide mode-evenement Vogue World op zondag, waaronder beroemdheden en modeontwerpers, zoals Pharrell Williams, creatief directeur voor mannen voor het merk Louis Vuitton van LVMH.

Parijse monumenten verlicht met anti-mishandeling boodschappen. Credits: PETA France

De projectie bevatte het bericht "Louis Vuitton: Drop Exotic Skins" en onderzoeksbeelden van het afslachten van krokodillen, waarmee het idee werd overgebracht dat het martelen van dieren noch chique is, noch in overeenstemming met de Olympische waarden van vriendschap, respect, uitmuntendheid en vrijheid, zoals dit jaar werd benadrukt.

"Als extreme wreedheid tegen dieren een Olympische sport was, zou LVMH, de premium partner van Parijs 2024 en het moederbedrijf van Louis Vuitton, Dior en Fendi, wel eens een gouden medaille kunnen winnen voor de verkoop van de huiden van hardhandig afgeslachte krokodillen, slangen, struisvogels en andere wilde dieren", aldus PETA-vicevoorzitter voor het VK en Europa Mimi Bekhechi in een persbericht.

"De wereld kijkt toe en consumenten moeten weten dat de Olympische Spelen worden gesponsord met bloedgeld. Elke keer dat je iets koopt dat is gemaakt van iemands huid, financier je immens dierenleed", voegde Bekhechi toe.

Terwijl sommigen toegeven, blijven anderen exotische huiden gebruiken

In de loop der jaren heeft PETA verschillende luxemerken aangepakt, waaronder Burberry, dat in 2022 exotische huiden verbood na een zevenjarige campagne van de dierenrechtenorganisatie, waarbij het ook aandeelhouder werd. PVC Corp. verbood in 2020 exotische dierenhuiden in de collecties van al zijn merken, waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en anderen, nadat PETA het bedrijf daartoe meer dan tien jaar had aangespoord. Het merk Marc Jacobs van LVMH kondigde in mei aan dat het het gebruik van reptielen- en struisvogelhuiden in zijn collecties zou verbieden.

Louis Vuitton is een paar jaar geleden gewaarschuwd voor een rechtszaak wegens consumentenfraude en PETA heeft verschillende onderzoeken uitgevoerd naar de toeleveringsketen van LVMH.

In de aanloop naar de Olympische Spelen riep de dierenrechtenorganisatie het Internationaal Olympisch Comité (IOC) op om het sponsorschap van LVMH niet te accepteren, tenzij het bedrijf ermee instemde om te stoppen met de verkoop van bont en exotische huiden. In een brief aan IOC-voorzitter Thomas Bach benadrukte PETA hoe LVMH er niet in slaagde om zich verantwoordelijk te gedragen en de volksgezondheid bleef riskeren met zijn nertsjassen en python-tassen.