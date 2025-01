Parijs roept: Denimmerk Cup of Joe op modebeurs Who’s Next

Credits: Cup of Joe

Modebeurzen voor bedrijfsgroei

Het denimmerk Cup of Joe zal een blijvende indruk achterlaten op de Who’s Next, die van 18 tot 20 januari plaatsvindt in de Parijse Porte de Versailles. Als belangrijkste evenement voor mode-experts trekt de Franse modebeurs meer dan 45.000 bezoekers en meer dan 1.300 merken van over de hele wereld aan, en biedt daarmee een platform voor de presentatie van de nieuwste trends en het leggen van branchecontacten. Op de editie van dit jaar presenteert Cup of Joe de herfst/wintercollectie 2025, die wordt aangevuld met hoogtepunten uit de lente/zomercollectie 2025. De dubbele focus biedt inkopers en agenten een uitgebreid inzicht in de zich ontwikkelende ontwerpfilosofie en seizoensgebonden innovaties van het merk.

Deelname aan Who’s Next benadrukt de toewijding van Cup of Joe aan het opbouwen van sterke relaties met retailpartners en het uitbreiden van haar internationale aanwezigheid. De Never Out of Stock (NOS) strategie van het merk is een gamechanger gebleken voor retailers, door continue beschikbaarheid van bestsellers te garanderen. Hierdoor kunnen retailers vol vertrouwen voldoen aan de vraag van klanten en tegelijkertijd overproductie en uitverkochte artikelen minimaliseren - een cruciaal voordeel in de huidige snel veranderende markt.

Credits: Cup of Joe

Het NOS-assortiment van Cup of Joe omvat tijdloze denim essentials, zoals de klassieke Skinny Fit en Relaxed Fit jeans voor heren, en veelzijdige stijlen zoals Bootcut en Loose Fit jeans voor dames. Deze basic stukken vormen een betrouwbare basis voor het retailaanbod, waardoor partners het hele jaar door een consistente, hoogwaardige inventaris kunnen behouden.

Denimdesign: Vakmanschap en creativiteit

Bezoekers van de stand van Cup of Joe op Who’s Next kunnen uitkijken naar een presentatie van de minimalistische, vintage-geïnspireerde esthetiek van het merk. De HW25-collectie bevat vernieuwde pasvormen en wassingen, die tijdloze aantrekkingskracht combineren met moderne trends. Hoogtepunten van het assortiment van het label zijn de bestsellers Lulu, Nova en Maxine, die het talent van het merk demonstreren voor het creëren van veelzijdige stukken die resoneren in alle seizoenen.

Credits: Cup of Joe

Credits: Cup of Joe

Bezoek Cup of Joe op Who’s Next

Voor inkopers en agenten die graag de nieuwste collecties van Cup of Joe willen ontdekken en meer willen weten over het aanbod, is het merk te vinden op stand X71 tijdens de beurs. Mis de kans niet om in contact te komen met dit vooruitstrevende denimlabel en te ontdekken hoe haar ontwerpen uw retailstrategie kunnen versterken. Bovendien kan een gratis toegangsbewijs voor het evenement worden aangevraagd, dat beschikbaar is via de website van het WSN-platform of door contact op te nemen met Marketing Manager Berk Yeffe via berk.yaffe@cojdenim.com.