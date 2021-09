Paris Fashion Week: Dit moet je weten over het SS22 seizoen

Paris Fashion Week sluit een maand af van shows in New York, Londen en Milaan met een vol programma van catwalks en evenementen van 27 september tot 5 oktober. FashionUnited geeft een overzicht van de belangrijkste momenten om naar uit te kijken.

Fysieke shows keren terug

De Parijse Haute Couture Week bracht in juli fysieke shows terug en in september is het womenswear seizoen klaar om dit voorbeeld te volgen. Er zullen in totaal 37 fysieke catwalkshows zijn van de 92 evenementen die op het officiële programma staan. Veel grote namen uit de industrie zullen terugkeren, waaronder Hermès, Chloé, Dior, Givenchy, Chanel en Louis Vuitton.

Balmain organiseert tweedaags evenement

Olivier Rousteing van Balmain kondigde een tweedaags muziekfestival aan dat zal plaatsvinden in The Seine Musical om te vieren dat de creatief directeur 10 jaar aan het roer van het huis staat. Het festival wordt georganiseerd in samenwerking met (RED) en het Wereldfonds voor de bestrijding van AIDS en HIV. Het eerste evenement is toegankelijk voor het publiek en vindt plaats op 28 september, gevolgd door een catwalkshow op 29 september. De eerste 1.200 gasten die minstens 15 euro doneren aan de organisaties, krijgen twee kaartjes voor de show waar ruimte is voor 3.400 mensen.

Merken kiezen nog steeds voor digitale shows

Hoewel veel merken ervoor hebben gekozen om terug te keren naar een fysieke show om hun lente-zomercollecties voor 2022 te presenteren, zijn er ook een paar die vasthouden aan een digitaal format. Of ze nu op zoek zijn naar wereldwijde bekendheid, hun vaardigheden willen diversifiëren of gewoon voor een risicoloos alternatief kiezen, online presentaties vormen dit seizoen nog steeds een belangrijk onderdeel van het schema. Dries Van Noten, Schiaparelli en Maison Margiela behoren tot degenen die voor dit concept kiezen.

Rita Ora treedt op in de Eiffeltoren

Zangeres Rita Ora heeft een avond vol livemuziek aangekondigd - een mix van mode en performance - op 30 september. Ze zal op maat gemaakte looks dragen van Miu Miu, Lanvin, Fendi en Alexandre Vauthier en een make-up look van het Franse merk Lancôme. Om de Paris Fashion Week in gepaste vorm te vieren, zal de artiest optreden op de top van de Eiffeltoren.

Terugkerende merken… en debutanten

Het programma van dit seizoen verwelkomt enkele grote spelers uit de industrie terug in Parijs: Balenciaga, Valentino en Rick Owens zijn allemaal van plan om hun collecties in de Franse hoofdstad te laten zien. Er zijn ook enkele nieuwkomers op de officiële kalender dit najaar: Ludovic de Saint Sernin, Raf Simons en Botter van de Nederlandse ontwerpers Lisi Herrebrugh en Rushemy Botter.

AZ Factory brengt hulde aan Alber Elbaz

Label AZ Factory zal een eerbetoon brengen aan haar oprichter en Lanvin’s voormalig creatief directeur Alber Elbaz, <a href=”https://fashionunited.nl/nieuws/mensen/ontwerper-alber-elbaz-59-overleden/2021042549396” target=”_self”><u>die eerder dit jaar overleed</u></a>. Het evenement, dat de naam “Love Brings Love” meekreeg, vindt plaats op 5 oktober en sluit een rijk en bewogen modeseizoen af.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.UK, vervolgens vertaald en bewerkt naar het Nederlands door Ilona Fonteijn.