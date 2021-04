Ontwerper Alber Elbaz (59) overleden

Ontwerper Alber Elbaz, voormalig creatief directeur van Lanvin, is op 59-jarige leeftijd overleden. Het nieuws wordt bekend gemaakt door de Richemont Group, de groep waarbij de ontwerper net een nieuwe joint venture heeft gelanceerd. De oorzaak van zijn overlijden wordt niet genoemd.

Alber Elbaz is onder het grote publiek het bekendst vanwege zijn creatieve leiding bij modehuis Lanvin. Daar was hij van 2001 tot en met 2015 de creatief directeur. Na zijn onverwachte vertrek bij het modehuis verdween hij tijdelijk van het modetoneel, maar maakte vorig jaar een comeback met een nieuw label genaamd AZ Factory. Begin dit jaar werd de eerste collectie van het merk getoond op de Haute Couture Fashion Week in Parijs.

Elbaz is geboren in Casablanca in Marokko en groeide op in Tel Aviv, Israel. Hij studeerde mode in Tel Aviv voordat hij naar New York vertrok waar hij werkte bij onder andere Geoffrey Beene, Guy Laroche en Yves Saint Laurent.

“Het management en de medewerkers van Richemont en AZ Factory willen hun diepste medeleven tonen na het overlijden van Alber Elbaz,” zo is te lezen in een statement van Richemont. “Ik was geschokt en enorm verdrietig na het horen van Alber’s overlijden,” zo schrijft Johann Rupert, voorzitter van de groep. “Alber had een welverdiende reputatie als een van de slimste en meest geliefde figuren in de mode industrie. Ik bewonderde altijd zijn intelligentie, gevoeligheid en tomeloze creativiteit. Hij was een man van exceptionele warmte en talent en zijn visie, gevoel voor schoonheid en empathie laten een onuitwisbare indruk achter.”

“Het was een eer om Alber te zien tijdens zijn laatste onderneming terwijl hij werkte aan zijn droom om ‘smart fashion that cares’ op te zetten. Zijn inclusieve visie van mode liet vrouwen zich mooi en comfortabel voelen door traditionele ambacht te combineren met technologie - zeer innovatieve projecten die de industrie wilden herdefiniëren. Alber zal zeer gemist worden door iedereen die het plezier heeft gehad hem te kennen of met hem te werken. Namens al mijn collega’s bij Richemont en AZ Factory, wil ik onze condoleances aanbieden aan zijn familie en vrienden.”

Beeld: Christophe Archambault / AFP