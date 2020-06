Paris Fashion Week gaat in september door, eveneens met hybride format

Paris Fashion Week voor het womenswear SS21 seizoen zal aankomende september doorgaan. Organisator Fédération de la Haute Couture et de la Mode bevestigt dit in een kort persbericht.

De Parijse modeweek zal starten op 28 september en tot 6 oktober duren. De organisatie benadrukt dat het evenement aan alle maatregelen van de lokale overheid zal voldoen. De opzet zal worden aangevuld door een online platform van Paris Fashion Week.

Paris Fashion Week is niet de eerste modeweek die aankondigt door te gaan. Eerder meldde de organisatie achter Copenhagen Fashion Week dat het mode event in augustus ook in een hybride format door zal gaan.