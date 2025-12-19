Paris Fashion Week Homme januari 2026: dit onthult de voorlopige kalender

De Fédération de la Haute Couture et de la Mode publiceert de voorlopige kalender voor Paris Fashion Week Homme januari 2026.

Paris Fashion Week Homme vindt plaats van dinsdag 20 januari tot en met zondag 25 januari 2026. Op de agenda staan de herencollecties voor herfst-winter 2026/2027.

De voorlopige editie telt 35 shows en 32 presentaties, vergelijkbaar met januari 2025 (toen 37 shows en 30 presentaties). De presentaties, vaak gepland op dagen die al vol zitten met shows, overlappen regelmatig en vallen samen met de tijdslots van de shows.

De grote afwezigen op de kalender van januari 2026 zijn Loewe, Grace Wales Bonner (de benoemde artistiek directrice van de Hermès herenlijn) en Paul Smith, die kiest voor een presentatie in Milaan. Andere afwezigen ten opzichte van januari 2025 zijn: Lanvin, Taakk, Les Fleurs Studio, Doublet, Wooyoungmi, Lazoschmidl en AMC (Aldo Maria Camillo). Ook Balenciaga ontbreekt op de voorlopige FHCM-kalender voor januari 2026.

Nieuwkomers op de showkalender zijn Jeanne Friot (dinsdag 20 januari, 15:00 uur) en Magliano (zaterdag 24 januari, 15:00 uur).

Nieuwkomers met een presentatie zijn: ERL (donderdag 22 januari, van 10:00 tot 18:00 uur), KML (dinsdag 20 januari, van 16:00 tot 18:30 uur), Sonia Carrasco (donderdag 22 januari, van 15:00 tot 17:30 uur) en Ssstein (zondag 25 januari, van 10:00 tot 12:30 uur).

Hermès en Dior Homme: laatste collectie van Véronique Nichanian, tweede voor Jonathan Anderson

Net als in 2025 behouden de toonaangevende modehuizen hun vaste, met de FHCM afgestemde, tijdslots. Dit geldt voor Louis Vuitton (dinsdag 20 januari, 20:00 uur) en Dior Homme, waarvoor Jonathan Anderson zijn tweede herencollectie ontwerpt (donderdag 22 januari, 19:00 uur). Ook Hermès, waarvoor Véronique Nichanian haar laatste collectie tekent (zaterdag 24 januari, 20:00 uur), heeft een vaste plek. Andere vaste namen zijn Yohji Yamamoto (woensdag 21 januari, 17:30 uur), Rick Owens (woensdag 21 januari, 12:30 uur) en Comme des Garçons Homme Plus (donderdag 22 januari, 17:00 uur).

Opvallende terugkomers volgens de FHCM zijn de presentatie van Charles Jeffrey Loverboy, die in januari 2025 wel, maar in juni 2025 niet aanwezig was (zaterdag 24 januari, van 17:30 tot 20:00 uur). Hetzelfde geldt voor Post Archive Faction (PAF) (zondag 25 januari, van 14:30 tot 17:00 uur). Ook Maison Kitsuné, dat enkele seizoenen afwezig was, keert terug (zaterdag 24 januari, van 11:00 tot 17:00 uur).

De premium tijdslots, die maximale aandacht van pers en inkopers garanderen, zijn toegewezen aan LGN (Louis-Gabriel Nouchi) (vrijdag 23 januari, 20:00 uur), Willy Chavarria (vrijdag 23 januari, 15:00 uur) en Jacquemus (zondag 25 januari, 19:30 uur), die deze eerste PFW van 2026 afsluit.

Daarnaast meldt de FHCM de show van Patou buiten het officiële schema (zondag 25 januari, 15:00 uur). De federatie maakt ook de merken bekend die deel uitmaken van de showroom Sphère: Cachi, C.R.E.O.L.E, Gardouch, La Cage, Lazoschmidl, Ouest Paris en Rkivecity.