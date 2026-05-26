Paris Fashion Week Mens SS27: Hermès, Givenchy en Celine, de meest opvallende shows op de kalender

De Fédération de la Haute Couture et de la Mode onthult de voorlopige kalender voor de Paris Fashion Week Heren Lente/Zomer 2027. Het evenement vindt plaats van 23 tot en met 28 juni 2026 en wordt gekenmerkt door de terugkeer van diverse historische modehuizen, een toename in presentatieformats en de komst van nieuwe, internationale onafhankelijke labels.

De Paris Fashion Week Heren vindt plaats van dinsdag 23 juni tot en met zondag 28 juni 2026. Hier worden de herencollecties voor lente/zomer 2027 gepresenteerd. De voorlopige kalender omvat 74 modehuizen, met 36 shows en 38 presentaties, vergelijkbaar met de editie van januari 2026, die 35 shows en 32 presentaties telde.

Opvallende afwezigen zijn onder andere Jacquemus, Marine Serre, Courrèges, Homme Plissé Issey Miyake en Bluemarble.

Juni 2026: de terugkeer van historische merken op de FHCM-kalender

In juni 2026 keren diverse toonaangevende merken terug op de FHCM-kalender. Deze terugkeer vindt voornamelijk plaats via presentaties, wat duidt op een meer beheerste aanpak van communicatie en investeringen in de Parijse herenmode.

Grace Wales Bonner presenteert voor Hermès haar eerste herencollectie op zaterdag 27 juni van 10:00 tot 18:00 uur. Haar komst markeert een strategische wending voor het modehuis, dat voor het eerst de mannengarderobe toevertrouwt aan de Britse ontwerpster. Zij staat bekend om haar aanpak die tailoring, Afro-diasporische invloeden en hedendaagse cultuur combineert.

Sarah Burton organiseert voor Givenchy (LVMH) haar eerste herenpresentatie op donderdag 25 juni van 09:00 tot 18:00 uur. Ze staat bekend om haar werk met tailoring, couture en technische constructies. Haar eerste presentatie voor de mannenlijn zal dan ook nauwlettend door de industrie worden gevolgd. De show van Celine (LVMH) op zondag 28 juni om 12:00 uur is de eerste herenshow van Michael Rider op de FHCM-kalender.

Bij Lanvin (Lanvin Group/Fosun) vindt de terugkeer op de kalender plaats in een context van herstructurering onder leiding van Peter Copping. Het modehuis organiseert een presentatie op vrijdag 26 juni van 13:00 tot 17:00 uur.

Een andere opvallende terugkeer is Berluti (LVMH), dat weer op de kalender staat met een presentatie op woensdag 24 juni van 09:00 tot 18:00 uur, waarmee het merk zijn zichtbaarheid rond de mannencollectie vergroot.

Juni 2026: Paris Fashion Week zet ook in op onafhankelijke labels

Tegelijkertijd worden diverse onafhankelijke labels aan de officiële kalender toegevoegd. Met samenwerkingen met grote concerns, internationale prijzen en een geleidelijke internationale groei, illustreren deze opkomende merken een andere dynamiek binnen de hedendaagse herenmode. Deze dynamiek is meer gericht op premium wholesale, capsulecollecties en strategische partnerschappen.

Vêtements keert terug met een show op vrijdag 26 juni om 20:30 uur, na enkele seizoenen van onregelmatige aanwezigheid op de officiële Parijse kalender.

De terugkeer van Hed Mayner in juni 2026 met een show op zaterdag 27 juni om 18:00 uur toont aan dat het merk zijn positie in het Parijse herenmode-ecosysteem behoudt, ondanks het huidige economische klimaat.

Meryll Rogge, winnares van de Grand Prix de l’ANDAM in 2025 en in juli 2025 benoemd tot artistiek directeur van Marni, debuteert op de kalender met een presentatie op woensdag 24 juni van 10:30 tot 13:00 uur.

P. Andrade is een Braziliaans herenmodemerk, opgericht door Pedro Andrade en Paula Kim. Het duo ontwikkelt een garderobe die de Braziliaanse cultuur, innovatie en duurzaamheid combineert. Paula Kim, afgestudeerd aan Central Saint Martins, heeft gewerkt voor Dior, Burberry en Tommy Hilfiger, terwijl Pedro Andrade ook het streetwearmerk Piet leidt en heeft samengewerkt met Asics, Oakley en Swarovski.

LAD, gevestigd in León, Mexico, richt zich voornamelijk op schoenen: sneakers en hybride modellen die lokaal leerambacht, minimalistisch design en hedendaagse functionaliteit combineren. Rondom deze kernactiviteit bouwt het label geleidelijk aan een breder lifestyle-universum. Het merk organiseert een presentatie op zondag 28 juni van 13:00 tot 15:30 uur.

De Japanse ontwerper Soshi Otsuki, winnaar van de LVMH-prijs 2025, voegt zich bij de kalender met een show op zaterdag 27 juni om 19:30 uur. Zijn herencollectie is opgebouwd rond de dialoog tussen Japanse esthetiek en westerse tailoring. In december 2025 ontwierp hij de capsulecollectie “A Sense of Togetherness” voor Zara, waarmee hij de Spaanse gigant naar een hoger niveau tilde.

De samenwerking met Adidas (voor de sneakers Samba, Campus en Shadowturf) heeft aanzienlijk bijgedragen aan de internationale zichtbaarheid van Song for the Mute. Dit Australische merk, opgericht in Sydney door Melvin Tanaya en Lyna Ty, presenteert voor het eerst op de kalender op donderdag 25 juni van 10:00 tot 12:30 uur.