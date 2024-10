Paris streetstyle SS25: Teddyberen, luipaard en suède

Het zal nog even duren voordat de looks van de net afgelopen Paris Fashion Week voor SS25 op straat te zien zijn. Dit is echter geen reden om je aandacht na het einde van de mode maand onmiddellijk van de Franse metropool af te wenden. Terwijl de catwalks zomerachtige toekomstdromen presenteerden, boden de gasten van de shows herfstachtige hoogstandjes en veel inspiratie voor de komende koudere maanden.

Tegelijkertijd biedt Parijs niet alleen inspiratie voor het koudere weer dat langzaam Europa binnentrekt, maar verstevigt het ook zijn rechtmatige plaats als de elegantste en meest verfijnde van de zogenaamde "Big Four". Terwijl Milaan en Londen creatieve meesterwerken boden op het gebied van layering en denim, en New York de preppy-look moderniseerde, richt Parijs zich op klassieke winterkleding met een vleugje wildheid en folklore.

XXL-Teddy’s

Hoewel de temperaturen tot nu toe nog niet onder nul zijn gezakt, heeft Parijs een gezellige en stijlvolle manier om de komende kou te trotseren: XXL-teddy-jassen.

XXL-Teddymäntels in Parijs Credits: ©Launchmetrics/spotlight

De huidige temperaturen stelden de gasten in staat om hun pluizige bruine jassen, die in de meeste gevallen tot de enkels reikten, te combineren met een vleugje blote benen of een doorschijnend bovenstuk, hoewel kniekousen en laarzen al een voorproefje gaven van hoe het It-piece gedragen zou kunnen worden zodra de temperaturen volledig zijn gedaald.

Luipaard prints

Dierenprints, vooral in de vorm van luipaard prints, zijn al lang populair in de mode en Parijs heeft opnieuw bewezen dat deze grote katachtigen allesbehalve passé zijn.

Leopardenprints in Parijs Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Dit seizoen was de print bijzonder populair voor bovenkleding, hetzij in de vorm van jassen – zowel in lichtere tinten als in een donkere versie van het klassieke patroon – of als kortere versie met een dramatische kraag. Om de volledige impact en ultieme focus op het patroon te bereiken, combineerden de gasten de luipaard items met gedempte kleuren zoals grijs of karamel, die met het patroon harmoniseerden zonder het te overschaduwen.

Suède variaties

Er was niet alleen wildheid in de keuze van de prints, maar ook bij het leer, want glad leer maakte dit seizoen plaats voor zijn ruigere tegenhanger. Vooral de cognackleurige varianten van Prada domineerden dit seizoen, maar de individuele styling zorgde ervoor dat elke jas – of set – trouw bleef aan haar draagster.

Suede-Variaties in Parijs Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Versierde jassen werden als jurk gedragen en gecombineerd met brogues om de vrouwelijke touch te doorbreken, terwijl een set van rok en jas met een groene panty werd gecombineerd om de monochrome look op te fleuren.

Dramatische rokken

Parijs bracht echter een zekere drama met zich mee, vooral in de vorm van lange rokken die passend bij de dagelijkse gelegenheden waren gestyled.

Dramatische Rokken in Parijs Credits: ©Launchmetrics/spotlight

De keuze was groot, en de gasten kozen voor een scala aan dramatische silhouetten. Het belangrijkste was echter dat de rokken een uitbundige impact hadden en het onmiskenbare It-piece binnen de outfits waren. Om dat te waarborgen, viel de keuze op ruches, of in bohemian stijl à la Chloé of met doorschijnende kantinzetstukken en een volant aan de heup, helemaal afhankelijk van de draagster. Bonuspunten werden bovendien gegeven voor het combineren van meerdere trends binnen één outfit, en zo waren korte luipaarprint-jassen en suède graag geziene stylingmiddelen.

Folklore

Folkloristische looks brachten ook een vleugje kleur in het spel en voegden een nieuwe dimensie toe aan de terugkerende boho-trend, die sinds Chemena Kamali’s debuut voor Chloé heerst.

Folklore in Parijs Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Overal in Parijs waren verschillende varianten van de stijl te zien, die vaak werd gekenmerkt door aardetinten, natuurlijke structuren en vintage-details zoals kant, borduurwerk, breiwerk, lagen en bloemmotieven. De gasten kozen vooral voor rokken en jurken, waarbij beige en bordeauxrood duidelijk in de lift zaten.

Topklasse

Sommige gasten waren echter van mening dat kou een kwestie van geest is, en kozen ervoor zich niet naar de werkelijke temperaturen in Parijs te kleden, maar eerder naar de temperaturen die ze zich wensen. Kant was de favoriete stof om de herinneringen aan de zomer nog een moment langer levend te houden, ook al varieerde het styling hier en toonde het in veel gevallen een sterk argument voor het gebruik van delicate stoffen in de koudere maanden evenals in de verzengende hitte.

Spitzenvariaties in Parijs Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Terwijl de doorgewinterde gasten de weersomstandigheden alleen met een kanten slipdress en een doorschijnende paraplu trotseerden, probeerden anderen zich met een jas tegen de regen te beschermen – die echter alleen over het hoofd werd getrokken om het haar te beschermen, en niet werd gedragen, omdat dit de look mogelijk zou hebben gevaar lopen. Elders werd een witte kanten jurk simpelweg over een wijde jeans gedragen, wat niet alleen weerbestendig was, maar ook de outfit een zekere stijlvolle interesse verleende.