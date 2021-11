Parsol Pop: Duurzame merkenindex opent pop-up winkel in Amsterdam

Parsol, een index voor duurzame, Europese (mode)merken opent 22 november een pop-up store in Amsterdam. De 'Parsol Pop' op Elandsgracht 55 is zeven dagen per week open van 22 november tot 5 december.

Parsol beoordeelt merken op basis van vier hoofdcriteria, Toeleveringsketen, Materialen, Sociale Impact en de Impact op het milieu. Kenmerkend is dat het bedrijf zich uitsluitend op Europese merken richt.

Op de website van Parsol, krijgt elk merk een totale score op basis van deze criteria. Om de hoogste totaalscore te krijgen, moet de productie van een merk onder meer voor honderd procent plaatsvinden in Europa, moet de sourcing van gebruikte materialen ook volledig plaatsvinden in Europa en gebruik maken van gerecyclede, ge-upcyclede en/of biologische materialen. De producten zelf en het verpakkingsmateriaal moeten honderd procent recyclebaar zijn. Daarnaast moeten merken ook minstens twee sociale initiatieven hebben gestart in het belang van hun werknemers en bovenop de andere duurzaamheidscriteria twee extra duurzaamheidsinitiatieven hebben gelanceerd.

Momenteel zijn meer dan tweehonderd merken op de Parsol website te vinden en er worden regelmatig nieuwe merken geselecteerd en toegevoegd aan de index. Een greep uit de merkselectie: het Nederlandse duurzame lingeriemerk Semi/Romantic , het Belgische sneakermerk Komrads , het Amsterdamse merk Le nap, het Zwitserse Freitag, het Deense merk Colorful Standard , het Antwerpse label Lies Mertens, en het Nederlandse tassenmerk Tototé studio.

Parsol Pop is te bezoeken tot en met 5 december. De pop-up shop is geopend van 10.00 tot 18.00.