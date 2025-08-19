Patate! Blijven eten of vergeten?

Patate! Guiseppe Penone maakt dit kunstwerk met Vincent van Gogh in gedachten. Het is nu 140 jaar geleden dat Van Gogh zijn “Aardappeleters” maakte in Nuenen: boerenmensen aan hun avondmaal, moe na een dag noeste arbeid op het land.

Er is nu een tentoonstelling over Patate in Zundert: heel veel vormen, belevingen en benaderingen van de aardappel, die toch een redelijk centrale plaats inneemt in ons eetpatroon. Er zijn ook workshops voor kinderen die spelen met de aardvrucht en deze in vele gedaanten laten zien, tot zelfs verwerkt in een perpetuum mobile.

Blijkt maar weer wat omdenken kan doen: een aardappel verschijnt in vele gedaanten, en geeft een ander gevoel dan enkel de basis voor een gerecht. Creaties kunnen aan het einde zelfs worden gebakken en opgegeten!

Circulair denken in de mode

In de kleding speelt hetzelfde. We blijven graag hangen in patronen, terwijl we goed weten dat die patronen leiden tot verkeerde resultaten. Als we de overtuiging hebben dat we naar circulair moeten, dan zouden we er vandaag ook mee kunnen beginnen. Het circulaire denken is weliswaar op Europees niveau bepaald, maar wel op basis van wat er in de samenleving speelt.

We kunnen geen bergen textiel meer produceren zonder er iets mee te doen. Als de woestijn, het strand of de zee de eindbestemming is, hebben we een immens probleem, en vooral een dat we bij anderen neerleggen die er niet voor hebben gekozen. Alsjeblieft, ruim het maar op, wij hebben er niet over nagedacht. Als gij niet wilt wat u geschiedt, doe dat ook een ander niet. Helaas, we doen het wel, en ook op grote schaal.

Van polyester tot gerecycled koffiegaren

Terwijl het technisch buitengewoon goed mogelijk is om circulaire spullen te maken, we kunnen dat, en doen dat (gedeeltelijk) ook, denkt de klant in de winkel toch dat het beter is om te kopen wat ze al kennen. En dus ziet de inkoper verkoopcijfers die stijgen, dalen of gelijk blijven, maar geen cijfers van duurzame ontwikkelingen. Als we er niet mee beginnen, zullen ze die ook nooit zien. Kleine stappen kunnen grote resultaten geven. Eerlijk gezegd, er is ook geen ontkomen aan: we moeten zeker in de kleding naar circulair, om een oplossing te bieden maar ook omdat de mogelijkheden er zijn. De grootste stap is een keuze voor andere materialen, die je nog moet leren kennen en uitproberen om te ontdekken dat het kan. Polyester is bij uitstek een materiaal dat circulair is en door toevoegingen buitengewoon goed draagbaar en betaalbaar is.

Gerecycled dope dyed koffiegaren is zo’n duurzaam alternatief: 100% circulair, ademend, vochtopnemend, geur reducerend (95%) en UV-beschermend (50 UPF). Bovendien is het extreem besparend: 60-90% op watergebruik en ten minste 60% op CO₂-uitstoot, energie en chemicaliën. De toepassingen zijn enorm: sokken, ondergoed, sport-, outdoor- en werkkleding. Juist daar, omdat je in die takken veel beweegt en dus kleding nodig hebt die je in alle opzichten ondersteunt. Gebruikers zijn overtuigd geraakt. En na het wassen is strijken overbodig geworden.

Credits: FashionPower

Geschreven door Reg Nelemans