Patta lanceert ‘Patta Femme’: inclusieve lijn die vrouwelijke vormen viert

Het Nederlandse streetwear merk Patta heeft een collectie uitgebracht die het vrouwelijk lichaam centraal stelt, zo deelt het merk mee in een persbericht. De ‘Patta Femme’ collectie bestaat uit hoodies, sweatpants, shorts, t-shirts en crop tops. De lijn is sinds vrijdag 10 juni te verkrijgen op patta.nl, de mobiele app en in de winkel bij Patta Amsterdam, Patta London en Patta Milano.

Inclusiviteit stond bij het ontwerpen van de nieuwe collectie centraal: “De ontwerpen zijn gebaseerd op tijdloze en inclusieve vormen, met de hedendaagse Patta ethos als drijvende kracht. Zo hebben we nieuwe opties ontwikkeld voor onze steeds groter wordende familie.”

In 2004 startten de eigenaren van Patta, Edson Sabajo en Guillaume ‘Gee’ Schmidt, hun eigen winkel met exclusieve sneakers. Tegenwoordig bestaat Patta uit een kledinglijn, Patta Soundsystem, Patta Running Team en, meest recentelijk, de Patta Foundation die zich richt op cultuureducatie voor jongeren.

Beeld: Ashley Röttjers voor Patta

Beeld: Ashley Röttjers voor Patta

Beeld: Ashley Röttjers voor Patta

Beeld: Ashley Röttjers voor Patta