Patta, Vivienne Westwood en High Snobiety over hoe je een stempel drukt op cultuur

Voor veel merken en bedrijven zal het een doel zijn om zich te verankeren in cultuur en de go to te zijn van consumenten. Dit doel bereiken is echter makkelijker gezegd dan gedaan. Daarom nodigde Smarts Agency professionals uit van de merken Highsnobiety, Vivienne Westwood en Patta om ze aan de tand te voelen tijdens een evenement.

Een ding komt sterk naar voren tijdens de paneltalk: Het is belangrijk om als merk of bedrijf een lange adem te hebben en trouw zijn aan jezelf. “Als je al naar trends gaat kijken om te zien wat je moet doen, dan is het eigenlijk al te laat”, zo vertelt brand director bij Vivienne Westwood Christopher di Pietro. “Je moet zelfkennis hebben. Kennis van de waarden waar je merk voor staat en een doel.” Dit wordt door zowel Stefanos Constantinou (general manager) van Highsnobiety en Guillaume Schmidt (mede-oprichter) van Patta erkend. “Je moet consistent blijven,” zo vertelt Constantinou. Het is dan ook niet gek om na te denken over multi-jaar strategieën en campagnes, in plaats van korte piekmomenten en kortlopende campagnes.

Een voorbeeld van een merk dat zich verankerd heeft in cultuur is Nike. Het merk wordt vaak aangehaald tijdens het evenement. De slogan ‘Just do it’ is iconisch. De slogan bestaat al decennialang, maar wordt steeds opnieuw geïnterpreteerd per campagne van Nike. Een van de andere experts die tijdens het event spreekt is Eleanor Lloyd Malcom van Freemavens. Zij legt uit dat er culturele waarden zijn en culturele interesses. De waarden zijn groot en bewegen langzaam. Daarnaast heb je culturele interesse - dit is juist hoe die waarden vorm worden gegeven in een hedendaagse omgeving. Het is belangrijk om te blijven ontwikkelen op het gebied van deze interesses die aansluiten bij de eigen waarden zodat een bedrijf relevant blijft. Ze neemt het voorbeeld van skincaremerk Dove. Zij staan voor ‘women empowerment’ en doen dit ook al jaren, maar geven dit steeds opnieuw vorm zodat dit aan blijft sluiten bij de huidige maatschappij. Nu draait het bij Dove vaak om body positivity.

Di Pietro gaat ook in op het in leven houden van het erfgoed van een ontwerper, specifiek Vivienne Westwood, wanneer de oprichter er niet meer is. Westwood overleed eind 2022, een feit dat Di Pietro als ‘nog heel vers’ omschrijft. “Ze was zelf leraar voordat ze ontwerper werd. Ze moedigde iedereen aan te blijven leren en vooral alles te bevragen. Als iedereen het op één manier doet, dan moet jij het anders doen”, zo herinnert hij. Die bevragende houding is nog steeds te voelen bij alle medewerkers van het merk, zo meldt hij. Ook bij de jongere generatie die zich aansluit bij het merk en die het erfgoed van Westwood een nieuwe draai geven.

Schmidt van Patta geeft aan dat hij niet geïnteresseerd is in trends, maar in erfgoed. “Wat zetten wij neer voor de volgende generatie? We willen dat zij het beter hebben dan wij. Er zijn al genoeg producten op de wereld. Als je iets wil maken, doe dat dan met intentie.”

Wat de merken die een stempel drukken op cultuur gemeen hebben zijn consistentie, charisma, zelfvertrouwen, waarden, excellentie en relevantie. Het zijn merken die weten waarvoor ze staan, hoe ze dit aanpakken, maar altijd manieren vinden om op hun eigen manier relevant te blijven in de huidige wereld. Het is kijken naar de lange termijn en niet ‘kortstondige roem pakken’.