Perfect Secrets: Van boob tape tot girl squad

Perfect Secrets geeft met een nieuwe lijn solutions en shapewear Gen Z een confidence boost. Meer fun, trendgevoeliger en de mooiste kwaliteit voor de beste prijs. “We zien dat er in de markt een duidelijke beweging gaande is onder jonge meiden,” vertelt Anniek, Content Marketeer bij MAGIC Bodyfashion in gesprek met FashionUnited. “Ze zoeken verbinding, zijn prijsbewust, maar willen er wél fashionable en zelfverzekerd bijlopen. Daar wilden we op inspelen, met een collectie en communicatie die beter bij hun leefwereld past.”

Samen met het team werkte Anniek het concept voor Perfect Secrets uit. “Met de know how, team en de sources van MAGIC Bodyfashion hebben we een compacte on-trend shapewear- en solution collectie samengesteld.” vertelt Inez, product developer en designer. "We wilden echt een merk bouwen waar de Gen Z-doelgroep zich in herkent, om samen een community te bouwen.”

Confidence, control en community

Perfect Secrets draait niet om corrigeren of veranderen, maar om aanvullen van je natuurlijke uitstraling, benadrukt Inez. “Shapewear wordt soms nog gezien als iets dat je draagt omdat je niet tevreden bent met je lichaam. Perfect Secrets ontwikkelt shapewear voor elk moment wanneer jij in control wilt zijn. Het voegt iets toe aan je outfit en je lifestyle. Het gaat om net dat beetje extra zelfvertrouwen, of je nu een strakke jurk draagt of een topje met open rug. Perfect Secrets levert de juiste fashionable oplossing. “We hebben gekozen voor een basis in zwart en nude, met zes seamless shaping producten en vier firm shaping styles,” legt Inez uit. “Daarnaast hebben we vier backless bras en een paar must-have accessoires zoals fashion tape, boob tape en clips. Eigenlijk de basics die Gen-Z’er in haar kast moet hebben.”

Credits: Perfect Secrets

Empowerment gaat volgens Anniek en Inez echter verder dan alleen het product. Het merk gaat een actieve community opbouwen waarin jonge meiden zichzelf herkennen en elkaar versterken. “Onze klanten zijn eigenlijk ook een beetje de gezichten van het merk,” zegt Anniek. “Iedereen kan onderdeel worden van de ‘girl squad’, en natuurlijk zetten we daar social media vol voor in, van TikTok en Instagram tot zelfs Snapchat.”

Feestelijke lancering aan de Prinsengracht

Op 26 september gaat Perfect Secrets officieel live met een influencer event op de hotspotlocatie aan de Prinsengracht 581 in Amsterdam. “We willen daar echt een feestje van maken,” aldus Anniek. “Het wordt visueel, energiek en vooral heel erg Gen Z.” Het merk is al zichtbaar op social media en focust op korte video’s, grappige trends, behind-the-scenes-momenten en natuurlijk content over de producten zelf.

Perfect Secrets is geen afsplitsing van MAGIC Bodyfashion, “je kunt het eerder zien als het jongere zusje,” zegt Anniek. “De klant die nog niet toe is aan MAGIC Bodyfashion, maar daar later wel naartoe doorgroeit.” De merken blijven los van elkaar communiceren, al is de link er op de achtergrond wel, bijvoorbeeld in productie, want die gebeurt nog steeds in de vertrouwde fabrieken van MAGIC Bodyfashion.

Credits: Perfect Secrets

De prijs is lager dan bij MAGIC Bodyfashion, maar de kwaliteit is gewaarborgd. “We gebruiken andere technieken, nieuwe materialen en trendy pasvormen,” legt Inez uit. “We hebben gekeken naar wat binnen de prijsklasse van onze doelgroep past, zonder concessies te doen aan performance of feel.” Voor de distributie kiest het merk bewust voor e-commerce. “Onze klanten shoppen gewoon online,” zegt Anniek. “Daarom lanceren we eerst op platforms als Zalando, About You, Asos, Wehkamp en Amazon. We sluiten fysieke retail in de toekomst niet uit, maar voor nu ligt onze focus echt online.”

Credits: Perfect Secrets

Boob tape als bestseller en kijken naar de toekomst

Wat loopt het best onder Gen Z? “De solutions, zonder twijfel,” zegt Inez. “Boob tape is een klassieker. Iedereen kent het en iedereen gebruikt het. Het zit standaard in je tas of als je op vakantie gaat.” De slogan van het merk sluit daar perfect op aan: The only secret you want to share.

De ambities van het team reiken verder dan Nederland. “We willen groeien, wereldwijd,” zegt Anniek. “We zijn nu al bezig met internationale marketplaces en merken dat onze content ook in het buitenland aanslaat. Het idee is dat meiden overal ter wereld zich kunnen herkennen in wat wij doen, en onderdeel worden van die community. Want uiteindelijk zijn zij de main character in hun eigen verhaal, wij geven ze alleen de tools om dat met stijl en zelfvertrouwen te doen.”

Perfect Secrets volgen op Socials?