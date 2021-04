Persconferentie: 28 april ‘mogelijke datum’ voor heropening winkels

Ruim een jaar verder sinds de start van de pandemie en ook vele persconferenties verder. Ook dit keer geen positief nieuws voor de retail. Een heropening van de niet-essentiële winkels laat nog even op zich wachten, zo blijkt uit de persconferentie van Mark Rutte en Hugo de Jonge. 28 april wordt genoemd als een nieuwe datum voor mogelijke versoepelingen, maar is geen ‘harde datum’.

Vorige week lekte nog berichten uit over de mogelijke heropening van onder andere de retail op 21 april. Rutte bevestigde dat dit inderdaad een datum was die het kabinet op het oog houdt. Echter bleef de gehoopte daling van besmettingen en opnames in de ziekenhuizen uit waardoor het kabinet nog niet durft te versoepelen. Rutte noemde het zeer ongelukkig dat de 21 april als mogelijk datum is uitgelekt ‘en een eigen leven is gaan leiden’.

Tijdens de persconferentie werd aangekondigd dat er een openingsplan is opgezet. Dit openingsplan is verdeeld in 5 stappen waarbij uiteindelijk alleen de basisregels (handen wassen, afstand houden en laten testen bij klachten) overblijven. Het kabinet houd de dagelijkse cijfers van opnames in het ziekenhuis aan als meetpunt voor mogelijke versoepelingen. Minister De Jonge meldt dat bij mogelijke eerste versoepelingen wordt gedacht aan het onderwijs, verruiming van bezoek thuis, de avondklok en de terrassen.

De enige versoepeling die zijn aangekondigd op dinsdagavond is de heropening van de buitenschoolse opvang vanaf 19 april. Voor de opvang gelden dezelfde regels als voor het basisonderwijs.