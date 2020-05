Persdagen gaan digitaal: van nieuwsjournaal tot interactief magazine

Het zijn een aantal dagen per halfjaar waarop pr-bureaus traditioneel pers, stylisten en influencers massaal over de vloer krijgen. De huidige pandemie gooit roet in het eten wat betreft de traditionele open deuren dagen, maar MMBSY, Nightingale en UPR zien kansen. Van een professioneel opgezet nieuwsjournaal tot een interactief magazine en van Instagram-streams tot privé afspraken via Zoom: persbureaus hebben ook snel de switch naar online gemaakt.

De Belgische tak van UPR heeft net de persweek achter de rug, de Nederlandse persweek begint net. Normaal gesproken gooit het de deuren ook twee dagen open voor alle relaties, maar dat zat er dit keer door de maatregelen niet in. “We zijn achter de schermen honderd procent blijven werken en hadden vrij snel beslist om onze media dagen wel door te laten gaan, maar dan virtueel,,” zo meldt Wendy Jaspers, mede-oprichter van UPR. “Hiervoor hebben we een online platform gecreëerd waar alle nieuwigheden op terug te vinden zijn.”

De website van UPR toont dan ook alle nieuwe trends, biedt een video van Tiany Kiriloff die de trends doorloopt, een podcast van journalist Veerle Windels en er is een chatbox gelinkt waar iedereen hun vragen kan stellen. De trends voor herfst/winter 2020 werden ook gepost op de Instagram-pagina van UPR Belgium. “Dus laat je jas aan de kapstok hangen, houd je fluffy slippers aan en ga op de front row zitten om de nieuwste herfst/winter 2020 trends te ontdekken vanuit het comfort van je eigen huis,” zo is er te lezen op de website. Het blijft natuurlijk mogelijk om een een-op-een bezoek te brengen aan de showroom of virtueel af te spreken.

Online persdagen: zo doen UPR, MMBSY en Nightingale het

Nightingale, gevestigd in zowel Antwerpen als Amsterdam, ging op 29 en 30 april live op Facebook en Youtube met een nieuwsjournaal - Nightingale TV - Live Broadcasting. Compleet met presentatoren in een studio (netjes op 1,5 meter afstand), live interviews met vertegenwoordigde ontwerpers door middel van videobellen, trendrapporten in samenwerking met trendadviesbureau The Future Laboratory, reclameblokken van merken uit het portfolio en de algehele vormgeving van een nieuwsjournaal. Voor het Franstalige publiek is de stream zelfs ondertiteld. Het programma is opgedeeld in vier blokken: mode, sport, beauty en drinks. Wie de livestreams mist kan de video’s op een later moment nog terugkijken.

“De focus ligt nu meer dan ooit op digitalisatie, dus het idee ontstond al snel om onze open days te gieten in de live tv show,” zo vertelt Jil Zeelen van Nightingale desgevraagd. “Onze klanten en relaties reageerden eigenlijk direct heel enthousiast. We bereiken zo onze persrelaties, maar ook de consument. Onze klanten zijn blij dat ze op deze manier zichtbaarheid hebben in een moeilijke tijd. Ze zijn blij dat we in deze periode tot een innovatief en creatief concept zijn gekomen en hun verhalen toch verteld kunnen worden.”

Ook MMBSY (uitgesproken als embassy) kiest voor live broadcasting, maar versterkt het aanbod van de online persdagen met een interactief magazine en een-op-een digitale meetings. Het aanbod wordt ook over een langere tijd verspreid, zo vertellen de managing directors Mie Van der Auwera en Myra Nurski in een telefonisch gesprek. De dames realiseerden zich al snel dat de traditionele persdagen er niet zouden komen. “Na een week sinds de start van de lockdown wisten we dat deze situatie niet snel opgelost zou zijn.” De essentie van de open deurdagen wilde de eigenaren behouden. “Het gaat om informatieverschaffing en selectie. We ontvangen normaal tijdens de twee dagen stylisten, journalisten en influencers. We wilden nu ook communiceren op een manier die ons eigen is.”

MMBSY gebruikt de eigen kanalen die het bedrijf al heeft om de persdagen te vervangen. Denk aan Facebook waar een Facebook-livestream werd opgezet en korte video’s worden gedeeld, maar ook de website wordt ingezet en zal binnenkort een interactief magazine bevatten. De korte video’s zijn een vertaling van de brand stories, verteld door het eigen team. “Het gaat natuurlijk om persoonlijke relaties en we willen ons team in het licht zetten.” De korte fragmenten geven het gevoel van een normale persdag, dat men samen met een consultant van het bureau door de collectie van een specifiek merk heen loopt.

Het interactief magazine zal naar verwachting aan het einde van de maand op de website verschijnen. Achter de schermen worden nu alle merkverhalen en video's verzameld die worden samengevoegd in het tijdschrift. “Dit is precies op tijd voor de journalisten die aan de slag moeten voor het september issue [traditioneel het grote modenummer, red.]. We willen het merk materiaal dat we hebben op de mooist mogelijke manier aan het licht brengen en op een relevante manier aanbieden.” Hoewel een groot gedeelte van de persdagen nu digitaal is gegaan, blijven meetings in de showroom van belang, vooral voor stylisten. “De livestream en video’s waren de eerste kennismaking met de collecties.” Om echt een gevoel te krijgen voor de items is het belangrijk toch bij MMBSY langs te gaan. De afspraken met stylisten staan dan ook al ingepland. Last but not least zijn er natuurlijk de influencers waar MMBSY mee samen werkt. “We zijn een speciale questionnaire aan het opstellen die zij in kunnen vullen. Op die manier kunnen zij erachter komen welke merken bij hen passen. Vervolgens kunnen wij ze verder persoonlijk weer verder helpen.”

De nieuwe weg die MMBSY met de persdagen is ingeslagen wordt door hun klanten erg gewaardeerd, zo vertelt Van der Auwera. Het smaakt ook naar meer, zo blijkt uit het gesprek. “We voelen ons helemaal klaar om die weg verder in te gaan. Een aantal van de formats die we nu hebben gaan we zeker houden, de vernieuwing blijft. Het platform is nu al gebouwd en het zou zonde zijn daar niks mee te doen.”

Beeld: Nightingale