Peta keurt gebruik exotische huiden bij Ralph Lauren af

Hoewel Ralph Lauren het gebruik van vacht, angora-wol en mohair verbannen heeft uit zijn productie, blijft het merk nog altijd in het vizier van de Peta. Tijdens de jaarlijkse vergadering van het bedrijf, dat dit jaar online plaats zal vinden, gaat dierenrechtenorganisatie Ralph Lauren op het matje roepen. Dit wegens het gebruik van alpacawol en exotische huiden. Peta (People for the Ethical Treatment of Animals) vertrouwt hiervoor op de steun van een van haar vertegenwoordigers, die onlangs aandeelhouder van het bedrijf is geworden. De boodschap die Peta wil overbrengen tijdens deze digitale bijeenkomst is: “Je kunt geen exotische huiden of alpacawol verkrijgen zonder het dier enorm te kwellen, dus wanneer stopt Ralph Lauren met deze te gebruiken?”

”Als Ralph Lauren echt een maatschappelijk verantwoord bedrijf wilt zijn, moeten ze beginnen met het weghalen van het alpacawol en de exotische huiden in de etalage”, zegt Tracy Reiman, uitvoerend vice-president bij Peta, in een persbericht. “PETA vraagt aan Ralph Lauren te stoppen met het verkopen van truien, schoenen en accessoires waarvoor alligators, krokodillen, hagedissen, struisvogels, slangen en alpaca’s hebben geleden of zelfs voor zijn gedood”.

Na acties van Peta hebben merken zoals Chanel, Diane von Furstenberg, Jil Sander, Vivienne Westwood en Brooks Brothers allemaal exotische huiden gebannen. Uniqlo, Esprit en Marks & Spencer zijn merken die alpacawol hebben verboden.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.FR, vervolgens vertaald en bewerkt naar het Nederlands door Ilona Fonteijn.

Beeld: Ralph Lauren Facebook