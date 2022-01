Peta slaat handen ineen met Britse universiteiten voor vegan fashion masterclass

Dierenrechtenorganisatie Peta heeft de handen ineen geslagen met drie Britse universiteiten om een vegan fashion masterclass op te zetten voor modestudenten, zo blijkt uit een persbericht.

De dierenrechtenorganisatie hield de masterclass bij de universiteit van Chester, de Robert Gordon University Aberdeen en Great Brighton Metropolitan College. Tijdens de masterclass werd er gewerkt met bio-based vegan bont en vegan leer gemaakt van appelafval. Volgens Peta zijn vegan stoffen beter voor de dieren en hebben ze een kleinere CO2-uitstoot dan dierlijk materiaal.

“Modestudenten vandaag de dag erkennen dat geen enkel kledingstuk het doden van een dier en het vervuilen van de aarde waar is,” aldus Peta directeur Elisa Allen in het persbericht. “De toekomst van mode ligt in innovatieve vegan stoffen en Peta is trots dat het deze opkomende ontwerpers kan helpen de toon te zetten.”