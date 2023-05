Petite Maison van NONO is het nieuwe, betaalbare en duurzame merk voor baby’s

Ouders die op zoek zijn naar betaalbare, duurzame producten voor hun baby’s hoeven niet langer te zoeken: maak kennis met Petite Maison, waar duurzaamheid en toegankelijkheid voorop staan. Met de eerste collectie van baby bare essentials, die volledig van organic cotton is gemaakt, hoopt het merk dit materiaal op een meer betaalbare manier aan te kunnen bieden aan de massa. Petite Maison is onderdeel van de nieuwe weg die NONO Kidswear dit jaar inslaat., Designer Lulu Tsintsadze over de eerste collectie en het belang van Petite Maison.

Waar komt de inspiratie voor de eerste collectie van Petite Maison vandaan?

‘’Ik ben onlangs moeder geworden en daarbij groeide mijn interesse voor duurzame baby merken. Mijn dochter heeft eczeem waardoor ze al snel last kreeg van verschillende materialen. Organic cotton was een van de weinige materialen die kwalitatief goed genoeg was, maar dit was nauwelijks betaalbaar. Daarom wilden we een natuurlijke, eerlijke collectie creëren die betaalbaar was voor iedereen, maar waar nog steeds veel aandacht en liefde in zit. Het materiaal van Petite Maison gaat langer mee in de wasmachine, kan makkelijk overgedragen worden aan broertjes en zusjes en is daarom ook veel duurzamer. Het is echt een nieuwe start van NONO, waarbij we ons volledig richten op baby’s van 0-12 maanden, dus de maten lopen ook van 50 tot en met 80. NONO had het streven om duurzamer te produceren en meer dan vijftig procent van de kleding daarvan, wordt op duurzame wijze gecreëerd. Omdat Petite Maison volledig uit organic cotton bestaat, is de collectie volledig duurzaam.

Beeld: Petite Maison, eigendom van het merk

Hoe ziet de eerste collectie eruit?

‘’De collectie bestaat uit 28 basic artikelen in neutrale kleuren, die bij zowel lichte als donkere baby’s mooi staan. Zo hebben we bijvoorbeeld veel ivoorkleurige, zand en grijs gemêleerde kleuren gebruikt, daarmee kan je als ouder ook makkelijk mixen en matchen. In de collectie vind je rompertjes, jumpsuits, tops, t-shirts met korte en lange mouwen, en bottoms. Sommige items bevatten ook onze all over signature print, bestaande uit kleine huisjes, omdat wij natuurlijk een nieuw, klein huisje zijn binnen NONO. Details zijn heel belangrijk bij babykleding. Om het zo makkelijk mogelijk te maken voor ouders, hebben we aan alles gedacht: dat de labels niet voor irritaties zorgen bij de baby’s, maar ook dat de stukken zo snel en makkelijk mogelijk aan en uitgetrokken kunnen worden voor het verschonen van luiers, bijvoorbeeld. We hebben de collectie verdeeld in drie groepen: knitwear, dubbeldoeken, interlock en we hebben twee speciaal ontworpen knuffels toegevoegd.

In de toekomst zouden we graag uit willen breiden naar meer dan kleding, maar echt alles wat je voor de babykamer nodig hebt. Denk aan dekentjes, hydrofieldoeken, knuffeltjes, badlakentjes en meer.’’

Wat onderscheidt de kleding van Petite Maison van andere babykleding?

‘’Babykleding van organic cotton valt vaak meer onder designeritems, waardoor het vaak niet betaalbaar is voor de reguliere klant. Omdat dit een kleinere collectie is, met heel veel basics, hebben we met Petite Maison echt de mogelijkheid gehad om alles organic en zo clean mogelijk te maken. Maar nog wel zodat het toegankelijk is voor de massa en ouders het niet alleen kunnen betalen als het tweedehands is. De basic en organic items zijn niet alleen superzacht voor de baby’s, maar zijn ook van betere kwaliteit en gaan daarom langer mee.

Beeld: Petite Maison, eigendom van het merk

Welke items zijn volgens jou echt must haves en waarom?

‘’De gehele knitwear collectie is mijn favoriet. Alle stukken zijn zo knus, tijdloos, maar ook uniek. Ik kan me voorstellen dat je als ouder soms ook stukken wil van een kleiner modehuis, die er meer tijd in heeft gestoken en waar minder aantallen van beschikbaar zijn. Alle stukken met de all over print vind ik ook echt prachtige, unieke stukken voor in de kledingkast van je baby. Dat is zeker het geval bij Petite Maison. En de twee signature knuffels zijn zonder twijfel ook favorieten!

Sales Nederland/Duitsland/Frankrijk: Luc Lesire: [email protected] | +32 477212157

Sales België: Odette Mes, Stefan de Wit, Sofie Smedts: [email protected] | +31 496364756