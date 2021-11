Petitie voor wetgeving duurzame internationale productieketens 40.000 keer ondertekend

Een petitie voor wettelijk toezicht op internationale productieketens is bijna 40.000 keer ondertekend, zo melden de organisaties erachter in een persbericht. Vandaag wordt de petitie aan Tweede Kamerleden aangeboden. Achter de petitie zitten onder andere Leger des Heils, Amnesty International. CNV Internationaal, Solidaridad en Tony’s Chocolonely.

Wetgeving in Nederland voor duurzaam en verantwoord ondernemen is volgens de organisaties een belangrijke stap richting ambitieuze EU-wetgeving. “De urgentie is hoog: klimaat- en milieumaatregelen moeten zo snel mogelijk doorgevoerd worden. Omdat uitbuiting, seksueel en gender-gerelateerd geweld en andere mensenrechtenschendingen in deze productieketens dagelijks plaatsvinden vraagt dit om een snelle en effectieve aanpak,” aldus Manon Wolfkamp van het MVO-Platform, in het persbericht.

“Deze petitie geeft aan dat er in de samenleving een groot draagvlak is voor wetgeving die ervoor zorgt dat er geen mensen worden uitgebuit en geen schade wordt toegebracht aan het milieu in de productieketens van bedrijven,” aldus kapitein Harm Slomp, bestuursvoorzitter van het Leger des Heils. “De coalitie van organisaties en de mensen die de petitie hebben ondertekend vinden dat er nu Nederlandse wetgeving moet komen als belangrijke stap in de strijd tegen uitbuiting, armoede en mensenhandel. Daarom maken we dit statement.”

Eerder dit jaar werd er in het Europees Parlement nog gestemd voor een due diligence wet. Eerder dit jaar werd er in het Europees Parlement nog ingestemd met een due diligence wet. Bedrijven worden hierdoor verantwoordelijk gehouden voor hun gehele toeleveringsketen. De wetgeving heeft betrekking op mensenrechten, het milieu en goed bestuur. Een uitgewerkt voorstel voor de wet moet nog voor het einde van dit jaar gepresenteerd worden.