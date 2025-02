Petra Stapper over knitwear, creativiteit en de toekomst van Knit-ted

Als oprichter en CEO van Knit-ted heeft Petra Stapper zich in zestien jaar tijd ontwikkeld tot een expert op het gebied van knitwear. Het uitkiezen van de garens, steken en silhouetten, tot het eindproduct en marketing; Stapper is betrokken bij het gehele proces. In gesprek met FashionUnited vertelt Stapper over haar passie voor knitwear, haar design process, en de Ease of Elegance. Een ding is duidelijk, Stapper staat enorm dicht bij knitwear: “Ik adem Knit-ted”.

Knitwear: ambacht en innovatie

Wat begon als een bescheiden collectie van zes stijlen 16 jaar geleden, groeide uit tot een internationaal merk dat in meerdere landen verkrijgbaar is. “Ik ben altijd al een truidrager geweest,” vertelt Stapper. “Knitwear voelt voor mij als een natuurlijk product, en ik wilde daar dieper op ingaan.”

Maar waarom dan knitwear? Wat maakt het zo bijzonder? Volgens Stapper zit de magie in de veelzijdigheid: “Je begint met een garen en creëert een compleet silhouet. Het blijft ook altijd verrassend binnen de techniek. Twee fabrikanten kunnen met dezelfde specificaties werken en toch een ander eindproduct afleveren. Dat maakt het vak zo spannend.” Knitwear vereist technische precisie; de keuze voor gauge, spanning en steektype bepaalt de look en feel van elk stuk. Deze look en feel is bij Knit-ted gestroomlijnd, waarbij de focus ligt op warme en neutraal kleuren, tijdloos ontwerp, hoogwaardige materialen en waardering voor subtiele details.

Credits: Knit-ted

Het creatieve proces bij Knit-ted

Elk seizoen begint met een moodboard en kleurselectie, die de basis vormen voor de collectie. Stapper legt uit: “We werken meestal met drie kleurgroepen en starten altijd met het selecteren van de garens en structuren voordat we overgaan op design.” Trendboeken, zoals Trend Union van Lidewij Edelkoort, spelen een rol, maar het merk blijft trouw aan zijn eigen signatuur. “Onze doelgroep bestaat uit vrouwen die dicht bij zichzelf blijven, ingetogen maar stijlvol. We ontwerpen niet voor trends, maar voor langdurige en tijdloze elegantie.”

Credits: Knit-ted

Stapper geeft toe dat het ontwerpen van een collectie haar heel natuurlijk afgaat. Ze staat net zoals haar doelgroep dicht bij zichzelf en vertrouwt op haar intuïtie en gevoel. “Door echt in dienst van het merk te ontwerpen, en daarin ook eigenlijk de Knit-ted klant zelf zijn, krijg ik het elke keer toch weer voor elkaar.”

Daarnaast heeft het ontwikkelen en definiëren van de Brand key het afgelopen jaar het Knit-ted handschrift nog verder verstevigd. “Deze brand key, Ease of Elegance, definieert alles wat we doen en vat perfect samen wie wij zijn,” zegt Stapper. “Onze ontwerpen moeten elegantie combineren met draagbaarheid. Het helpt ons om beslissingen te nemen: past een ontwerp bij Ease of Elegance? Dan weten we dat we op de juiste weg zitten.”

Materiaalkeuze en duurzaamheid

Duurzaamheid vormt een kernwaarde binnen Knit-ted. “Wij werken zoveel mogelijk met natuurlijke garens. Een volledig synthetisch garen, zoals 100% polyester, zal ik nooit selecteren,” aldus Stapper. “We werken met garenleveranciers die duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan.” Maar duurzaamheid is voor Knit-ted meer dan alleen materiaalgebruik: het zit ook in de levensduur van een product. “Het mooiste compliment is als klanten zeggen: ‘Ik draag mijn Knit-ted trui al vier jaar en hij ziet er nog steeds perfect uit.’ Dat is voor mij echte duurzaamheid.”

Credits: Knit-ted

Knitwear is bij Knit-ted geen vluchtig mode-item, maar een investering in een veelzijdige garderobe. “Onze neutrale kleuren zijn niet saai, maar gelaagd en subtiel,” zegt Stapper. “We brengen spanning in onze collecties door structuren in te zetten, niet door schreeuwerige prints.” De toevoeging van geweven stoffen en faux leather broeken kwam voort uit marktvraag, maar knitwear blijft de kern. “We ontwikkelen onze andere productgroepen om knitwear te ondersteunen, niet andersom.”

De toekomst van Knit-ted: Ease of Elegance

Ondertussen werkt Knit-ted op meerdere fronten tegelijk: terwijl SS25 in de winkels arriveert, wordt FW25 verkocht in de showrooms en is SS26 in de ontwerpfase. “Ik moet soms even nadenken in welk jaar we zitten,” lacht Stapper. “Maar dat maakt dit werk juist zo dynamisch.”

Met een sterke visie op de Ease of Elegance, technische expertise en een duidelijke merkstrategie blijft Knit-ted zich ontwikkelen als een toonaangevend knitwearmerk. Stapper: “We blijven trouw aan onze kernwaarden en groeien op een manier die bij ons past. Dat is voor mij de kracht van Knit-ted.”