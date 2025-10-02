PFW: Julie Kegels geeft schwung aan Marie Jo-lingerie

Voor de zomercollectie van 2026, tevens de aftrap van Paris Fashion Week (PFW), kreeg Julie Kegels hulp bij het maken van lingerie-geïnspireerde showstukken.

In het persbericht stelt Marie Jo dat Kegels expertise zocht voor het ontwerpen van lingerie, en dat de productie van die stukken duurzaam moest zijn. Ze kreeg toegang tot de voorraad met deadstock materialen van het merk - iets waar Kegels juist vertrouwd mee was. Een modesamenwerking pur sang.

Kegels kon aan de slag met de naaisters en ontwerpers van Marie Jo in het atelier in Schellebelle, en toverde die stoffen om tot korsetachtige creaties. Het werd een spel van doorschijnend mesh, balijnen en nauwsluitende lijfjes - in lijn met de fragiele doch sterke huisstijl van het opkomende label. De ontwerpen bleven herkenbaar Marie Jo, met name door de keuze voor de stof die al dertig jaar wordt gebruikt in diens Avero-lijn, met ruitjespatroon en madeliefjesbandjes. Daarvan maakte Kegels opnieuw bustiers en slips (te zien onder een afzakkende rok). In het persbericht geeft Kegels aan dat dat motief voor haar nostalgisch is - iets wat haar moeder zou dragen.

Lingerie vormde een belangrijk vertrekpunt voor de hele collectie. Ze zegt daarover: ‘Lingerie is sensueel en intiem. Het is een geschenk aan jezelf en een bron van kracht. Ik wilde dat dubbele gevoel - kwetsbaar en krachtig tegelijk - vastleggen in deze samenwerking.’

