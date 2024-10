Philos Running: Nieuw sportmerk dat hardlopen ziet als spirituele ervaring

De mode-industrie heeft er een nieuw sportmerk bij: Philos Running. Achter het merk zit de in Amsterdam-woonachtige Amerikaanse ontwerper Greg Rosborough. Hij heeft een achtergrond in maatwerk, werkte bij Ralph Lauren, was finalist bij de LVMH Emerging Designer Prize én was mede-oprichter van het merk Abasi Rosborough. Samen met Sophie Nordenhed, die hij ontmoette tijdens het hardlopen, richtte hij Philos Running op.

Om meer te weten te komen over het nieuwe merk, dat tevens afgelopen zaterdag een winkel opende in Amsterdam, stelt FashionUnited Rosborough enkele schriftelijke vragen.

Wat is de reden dat je Philos Running bent begonnen?

Vorig jaar in Athene ging ik op een vroege ochtend hardlopen in het oude Panatheniac Stadion. Het was leeg, alleen ik en het stadion. Als je de geschiedenis van dit stadion leest, is het ongelooflijk inspirerend, veel meer dan het Colosseum in Rome. Het is het enige marmeren stadion dat ooit ter wereld is gebouwd en het is al 2500 jaar gastheer van hardloopevenementen, waaronder de eerste moderne Olympische Spelen en de eerste marathon. En het is adembenemend mooi.

Toen ik daar liep, werd ik diep geraakt door de klassieke architectuur, de mythen en de erfenis. Ik voelde een verbinding door de tijd heen met de oorsprong van hardlopen, terug naar onze voorouders en gedeelde geschiedenis. Ik realiseerde me dat geen enkel hardloopmerk ter wereld op deze manier over hardlopen dacht. Het gaat er niet om dat je lelijke polyester kleding draagt en je persoonlijke beste tijd neerzet. Hardlopen is veel dieper en mooier dan dat. Hardlopen is oeroud, natuurlijk en intuïtief. Hardlopen is onze gedeelde erfenis als mens. Hardlopen is een universele menselijke expressie. Het is van ons allemaal en verbindt ons vandaag, maar ook door de tijd heen. De zin “running as ceremony” kwam in me op en dat was het moment waarop ik besloot dat ik een hardloopmerk wilde beginnen dat gebaseerd is op een geheel nieuwe filosofie en dat is Philos.

De winkel van Philos Running Credits: Philos Running

En je hebt je mede-oprichter ontmoet tijdens het hardlopen?

We hebben elkaar ontmoet via de hardloopgroep waar Sophie al lid van was. Ik ging altijd alleen hardlopen en wilde graag in een groep. Ik ontmoette Sophie tijdens het hardlopen in het Vondelpark en ze nodigde me uit voor haar groep, de Sunday Run Club.

Ik zag haar vermogen om een gemeenschap van hardlopers op te bouwen en te leiden. Ze heeft een frisse en moderne aanpak met een verzorgende touch en dat voelde relevant voor hoe ik Philos wilde opbouwen. Ze is opgegroeid in Zweden, ze is marathonloopster en haar moeder is ultramarathonster, hardlopen is een deel van wie ze is. Ze heeft ook een sterk perspectief, een ondernemersgeest en is een natuurlijke leider. We raakten aan de praat tijdens een kop koffie en binnen een paar maanden was het duidelijk dat we zouden gaan samenwerken.

Hoe heb je de ervaring die je hebt opgedaan in de mode-industrie kunnen gebruiken bij Philos?

Met de tijd, reizen en ervaring begin je een gevoel te krijgen voor de rol van design in de wereld. Kleding is psychologisch, hoe we onszelf presenteren op basis van culturele verwachtingen, onze individuele overtuigingen en andere factoren. Het is ook emotioneel. Zelfs met de vercommercialisering van kleding in de afgelopen 10 tot 15 jaar geloof ik nog steeds in de kracht van verhalen, esthetiek en schoonheid om ons te inspireren. En ik geloof dat inspiratie een van de belangrijkste geschenken is die iemand aan een ander kan geven. Ik ben door zoveel makers geïnspireerd via kleding, architectuur, kunst, film en muziek en ik wil mijn steentje bijdragen om die fakkel voort te zetten.

Wat zijn de verschillen tussen het ontwerpen van prêt-à-porter en sportkleding en schoenen?

Ik ontwierp ready-to-wear collecties in New York City op basis van mijn kleermakers achtergrond -- alles was ontworpen voor het leven in de stad: wandelen in de stad, de metro nemen, naar het MoMA of Central Park gaan, boodschappen doen. De kleding moest presteren in die culturele context en omstandigheden.

Voor Philos zijn de sportkleding en schoenen ook geïnspireerd door kleermakerswerk, maar ze moeten presteren in een van de mooiste menselijke activiteiten die er zijn: hardlopen. Het was ongelofelijk om de techniek van het kleermaken toe te passen op sportkleding en -schoenen, om het silhouet opnieuw vorm te geven en vooral om het te verheffen en mooi te maken.

Credits: Philos Running

Welke doelgroep wil je aantrekken met het merk?

Philos is ontworpen voor mondige, onafhankelijke, moderne vrouwen. Vrouwen die reizen en een persoonlijke stijl hebben en niet willen inleveren op esthetiek of kwaliteit, zelfs niet als ze hardlopen. Haar hardloopschoenen en -kleding moeten veelzijdig genoeg zijn om te combineren met jeans op het vliegveld, met een blazer voor een werkbespreking en haar een gevoel van kracht geven als ze 's ochtends gaat hardlopen.

We zien voornamelijk zwarte items in de foto's - was dit een bewuste keuze?

Ja. De ontwerpers die mij inspireren zijn meesters in zwart - Rick Owens, Zaha Hadid, Miuccia Prada, Richard Serra, Yohji Yamamoto. Zwart is geraffineerd, intelligent, chic. Zwart is Amsterdam, New York, Parijs, Tokio, Londen, LA. Zwart is oud en modern, puur en complex, sculpturaal en tijdloos.

Er is voor gekozen om je te richten op vrouwen, terwijl het eerste idee draaide om een mannenmerk. Kun je ons daar meer over vertellen?

De afgelopen jaren heb ik veel inspirerende vrouwelijke hardlopers ontmoet. Als ik met vrouwen praat en hardloopmerken bespreek, is het geen geheim dat vrouwen altijd op de tweede plaats komen, bijna elk hardloopmerk ter wereld is eerst voor mannen, later voor vrouwen. Of yoga eerst, hardlopen later. Ook is de kwaliteit van de huidige hardloopmerken teleurstellend laag, alles is polyester, en over het algemeen behoorlijk lelijk. Philos is dat wat nog niet bestaat in de wereld: een modern, vrouwelijk hardloopmerk dat zich richt op kwaliteit en esthetiek.

De pui van Philos Running. Credits: Philos Running

De lancering valt samen met de opening van een winkel. Kun je meer vertellen over deze keuze?

Je kunt overal hardloopwinkels binnengaan - van New York tot Parijs, Londen, Amsterdam, LA - en momenteel is er overal dezelfde formule: strak glas, neonlichten, veel metaal - het is steriel, klinisch en onmenselijk. Omdat Philos is gebouwd rond een natuurlijke, filosofische, humanistische esthetiek, wilde ik dat verhaal ook fysiek vertellen met een winkel, als een brandpunt voor onze community. Het idee was om de Philos Temple of Running te bouwen - hoge plafonds, natuurlijk licht, met stenen en beelden, aan een oude gracht - en om de mooiste hardloopwinkel ter wereld te creëren.

Wat is de ultieme droom voor Philos?

Meer mensen inspireren om te gaan hardlopen als onderdeel van hun leven, om er een wekelijks ritueel van te maken. Het is een manier om opnieuw contact te maken met jezelf en anderen, om onze prachtige planeet op twee voeten te verkennen, en het geeft kracht. Ik geloof dat het een natuurlijke tegengif is tegen de synthetische technologie, eenzaamheid en angst in onze moderne tijd.

De Philos Running winkel is te vinden op de Spiegelgracht 21, Amsterdam.