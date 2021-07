Phoebe Philo start eigen modehuis met steun van LVMH

Modeontwerper Phoebe Philo, het meest bekend van modehuis Celine, start haar eigen modemerk. Het nieuws wordt gemeld door Business of Fashion en WWD. Philo doet dit met steun van LVMH dat een minderheidsbelang heeft in het nieuwe modehuis.

Philo vertelt aan WWD dat het modehuis ‘geworteld is in exceptionele kwaliteit en ontwerp'. Meer details over het merk deelt ze echter nog niet, deze komen in januari 2022. Het nieuwe modehuis draagt naar verluidt haar eigen naam.

Phoebe Philo start eigen modehuis

De Britse modeontwerper is het meest bekend voor haar functie bij modehuis Celine. Hier was ze tien jaar lang de creatief directeur van het Franse merk, waarin het modehuis meer populariteit vergaarde. De ontwerper liet bij Celine vooral een minimalistische esthetiek zien. Ook bij modehuis Chloé, waar ze tot 2006 werkte, zorgde Philo voor een groot succes. Grootste hits zoals de Paddington en Silverado tassen zijn van haar hand. Bij het modehuis combineerde de Britse ontwerper mannelijke en vrouwelijke stijlelementen met elkaar. Philo startte in 1997 bij Chloé als onderdeel van het ontwerpteam van toenmalige hoofdontwerper Stella McCartney. Toen McCartney vertrok, nam Philo het stokje van haar over.

“Het is spannend en enorm bevredigend om weer in mijn studio te zijn en weer te creëren,” aldus Philo tegen WWD. “Ik zie er naar uit weer in contact te zijn met mijn publiek en mensen wereldwijd. Om onafhankelijk te zijn, zelf te besturen en experimenten op mijn eigen voorwaarden is enorm betekenisvol voor mij.”

Welke stijl de nieuwe onderneming van Philo zal hebben, blijft dus nog afwachten tot begin 2022. De vraag blijft: Zullen de Philophiles (de fans van de ontwerper, red.) haar ook hier volgen?