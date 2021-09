Phonecords van Kascha-C grote hit bij Zappaz: "Dat levert ook nieuwe klanten voor de tassen en schoenen op"

Rinske van Kemenade werkte een paar dagen per week in de winkel Zappaz van haar moeder Thea. Door de coronacrisis ging ze fulltime aan de slag in de zaak en weet ze nu zeker dat ze de winkel over een paar jaar wil overnemen. FashionUnited spreekt haar over de winkel en het succesvolste product van het moment: de telefoonhoesjes aan een koord van Kascha-C.

Een echt familiebedrijf, dat is Zappaz, een schoenen- en tassenwinkel, gelegen aan de Kromstraat in Veldhoven, aan het worden. "Mijn moeder is zestien jaar geleden begonnen met Zappaz, in een klein pandje. Toen ik scholier was, werkte ik in de weekenden mee”, vertelt Rinske van Kemenade. "Later, toen ik aan TMO Fashion Business School in Doorn studeerde, ben ik mee gaan helpen met de inkoop en werkte ik iets vaker in de winkel. Desttijds had ik nog mijn eigen opdrachten als ZZP’er, maar toen deze vanwege de pandemie wegvielen, ben ik fulltime in de winkel gaan werken. Nu wil ik niet meer anders.”

De komende jaren runnen ze de winkel met z'n tweeën, maar het idee is dat Rinske de zaak uiteindelijk overneemt van haar moeder. Rinske boog zich onder andere al over de webshop – "tijdens de lockdown onze grote redding". Twee maanden geleden verhuisde Zappaz naar een pand van ruim 200 vierkante meter wat ervoor zorgt dat de zaak helemaal klaar is voor een mooie toekomst.

Best verkopende product: telefoonhoesjes van Kascha-C

Grote hit – zowel online als offline – zijn de phonecords van Kascha-C. Oftewel: telefoonhoesjes aan een koord. Rinske vertelt: "We kwamen op het idee om die hoesjes te verkopen, toen we er mensen mee zagen lopen op de modebeurzen in Milaan en Berlijn. Het zag er niet alleen leuk uit, we zagen ook meteen dat dit een heel praktisch item is. Je hebt immers je handen vrij, maar je hebt je telefoon wel bij de hand. Toen zijn we gewoon gaan googelen waar we die hoesjes zouden kunnen inkopen. We kwamen uit bij Kascha-C. En wat bleek, zij zitten ook nog eens bij ons om de hoek, ideaal!”

Rinske en Thea van Kemenade besloten een aantal hoesjes in de winkel te leggen om te testen hoe het zou lopen. Maar de beste beslissing was volgens Rinske om de hoesjes zélf te dragen. Regelmatig krijgen de ondernemers vragen van consumenten waar ze die hoesjes kunnen vinden. Dat is inmiddels alweer tweeënhalf jaar geleden, en de phonecords vliegen nog altijd de zaak uit. Kascha-C verkoopt onder andere hoesjes van gerecycled plastic, maar bij Zappaz zijn vooral de telefoonkoorden van leer populaire.

Consumenten komen terug voor Kascha-C

"We dachten dat de hoesjes leuk zouden zijn voor de bijverkoop en dat mensen één keer een item van Kascha-C zouden kopen, maar we zien juist dat consumenten terugkomen voor het merk", vertelt Rinske. "Ze kopen vaak eerst een telefoonhoesje en komen dan terug voor een wallet, sleutelhanger of beschermhoesje voor hun zonnebril. Of ze willen graag een bandje in een andere kleur, om af te wisselen. Het wordt ook veel als cadeau gekocht."

Volgens Rinske is het een slimme zet van het merk om de collecties steeds te vernieuwen. Per seizoen zijn er nieuwe kleuren, waar consumenten voor terugkomen. Bijkomend voordeel: dat levert ook weer extra verkopen voor de schoenen en tassen van Zappaz.

Rinske lacht: "Elke keer denken we: nu heeft iedereen in de regio wel een hoesje van Kascha-C, maar deze zomer waren ze niet aan te slepen. We verkopen er nu meer dan honderd per maand. Dat is niet te vergelijken met bijvoorbeeld de armbandjes die we in de winkel verkopen."

Oprichters Kascha-C denken mee met retailers van Zappaz

De samenwerking met Kascha-C noemt Rinske 'superfijn'. Oprichters Marscha de Rond en Karin van Dijk zijn toegankelijk, vriendelijk en denken met liefde mee. Bijvoorbeeld over de manier van presenteren in de winkel of over welke kleur goed zou werken in de zaak.

Marscha de Rond en Karin van Dijk, pprichters Kascha-C

Rinske: "We breiden steeds een beetje verder uit met de verkoop van de collectie van Kascha-C en blijven dat in de toekomst ook zeker doen”