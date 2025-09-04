Pictured: Aurelién HW25–26 collectie

Met een verfijnd gevoel voor verfijning en erfgoed benadert luxemerk Aurélien het herfst/winter 2025–26 seizoen vanuit een visie gebaseerd op zintuiglijke rijkdom, verfijnde eenvoud en commerciële precisie. Deze collectie biedt een kijkje in de filosofie van Smart Luxury, een moderne uitdrukking van tijdloze elegantie, comfort en veelzijdigheid. Geïnspireerd door de Zwitserse Alpen, en puttend uit de tactiele genoegens, rijke texturen, krachtige tinten en de gelaagdheid van het winterseizoen, combineren de ontwerpen tijdloze verfijning met functionele aanpasbaarheid, perfect afgestemd op de levensstijl van de veeleisende man van vandaag. De collectie wekt anticipatie op een seizoen gedefinieerd door mediterrane elegantie en elevated essentials.

Een seizoensverhaal in kleur en vorm

De kern van HW25–26 is een zelfverzekerd en evocatief kleurenpalet. Tinten zoals Caramel & Beige, Taupe & Beige Mélange en diep Navy zetten een verfijnde toon, terwijl accenten van Pistache, Olijf en Donker Aquamarijn een fris karakter toevoegen. Deze tinten vloeien naadloos over in de kenmerkende silhouetten van het seizoen: van nauwkeurig gesneden jassen en cashmere-blend field jackets tot zware ribgebreide stukken en gestructureerde leisurewear. Zo ontstaat een samenhangende garderobe die moeiteloos schakelt tussen stad en platteland.

Aurélien bereikt een precieze balans tussen ingetogen luxe en textielinnovatie. Belangrijke stoffen zijn onder andere uitzonderlijk zachte cashmere en cashmere-corduroy blends in frisse aquatische nuances, rijke flanellen en verfijnde basketweave-breistructuren. Technische outerwear met afneembare kragen en aanpasbare layering pieces vergroten de veelzijdigheid van de collectie en bieden ontwerpen die aspiratie combineren met alledaagse functionaliteit.

HW25. Credits: Aurelién

HW25. Credits: Aurelién

Dit artikel is in het Nederlands vertaald met behulp van een AI-tool. FashionUnited gebruikt AI taaltools om het vertalen van (nieuws)artikelen te versnellen en de vertalingen te proeflezen om het eindresultaat te verbeteren. Dit bespaart onze menselijke journalisten tijd die ze kunnen besteden aan onderzoek en het schrijven van eigen artikelen. Artikelen die met behulp van AI zijn vertaald, worden gecontroleerd en geredigeerd door een menselijke bureauredacteur voordat ze online gaan. Als je vragen of opmerkingen hebt over dit proces, stuur dan een e-mail naar info@fashionunited.com.