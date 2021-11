Pieter Mulier: "Ik walgde van de hoeveelheid producten die we moesten aanleveren"

Antwerpen - Pieter Mulier, die al sinds het begin van de jaren 2000 aan de zijde van Raf Simons werkt - onder meer als rechterhand bij Jil Sander, Dior en Calvin Klein - kreeg in februari zijn eigen kans in de schijnwerpers. Hij werd creatief directeur bij Alaïa, een positie die hij omschrijft als "het winnen van de loterij". Mulier verliet PVH-dochter Calvin Klein in 2018 na het vertrek van Simons en nam vervolgens een time-out van de industrie, zonder dat hij wist of hij zou terugkeren naar de mode.

Tijdens een panel op Fashion Talks in Antwerpen liet de ontwerper zijn licht schijnen over zijn benoeming tot creatief directeur van Alaïa in februari, hoe hij de erfenis van het modehuis op zich nam en de verschillen die hij in deze functie ziet in vergelijking met vorige functies.

Na Calvin Klein had hij een "fashion burn-out" en voelde zich niet langer geïnspireerd. Het modehuis Alaïa, dat deel uitmaakt van de Zwitserse groep Richemont, gaf hem de kans om uit de schaduw van Simons te treden en de functie van creatief directeur van het modehuis over te nemen. Een huis "dat nog niet afgebrand is" - dat is zowel een eer als een uitdaging.

Het erfgoed aan de buitenwereld bekend maken

Toen hij net aantrad als creatief directeur bij Alaïa vroeg Mulier buitenstaanders uit de industrie wat zij wisten over het modehuis. Ondanks het internet werd hij door vrienden en familie met onwetendheid bejegend, wat bij hem - een fan van Alaïa sinds zijn achttiende- de vraag deed rijzen wat zijn "echte job" is bij het modehuis. Moet hij er zijn eigen visie op toepassen of "het meer als een kunstwerk beschouwen", zoals Azzedine Alaïa deed. Hij besloot in de voetsporen van de oprichter te treden en het werk van Alaïa bekend te maken bij mensen die er niet mee vertrouwd zijn - waaronder met name een jongere doelgroep.

"Ik zie mijn taak als zorgen voor het huis, en ik denk niet dat ik belangrijk ben voor het hele verhaal. De naam is veel belangrijker [...]," vertelde Mulier aan Fashion Talks.

De weg naar creatief directeur

Alaïa had hem een jaar voor zijn aanstelling gebeld, zei de ontwerper. Dit gaf Mulier de tijd om over de rol na te denken en onderzoek te doen. Op dat moment dacht hij dat hij het modehuis goed kende. Hij wilde zijn kennis echter uitbreiden en begon vintage stukken uit de jaren '70, '80 en '90 aan te kopen. Een periode van de stichter waar hij niet zo bekend mee was.

"Ik kocht, kocht en kocht. Ik was elke morgen zo blij als de pakketbezorger kwam." Elke jurk was een verrassing voor hem. Deze vondsten hebben de ontwerper volledig overtuigd om de positie in te nemen.

Alaïa SS22 – Pieter Muliers debuut bij het modehuis | Foto: Alaïa

Nieuw hoofdstuk bij Alaïa

Simons en Mulier, die van het Franse couturehuis Dior in Parijs naar Calvin Klein in New York kwamen, hoopten op en beleefden de American Dream, maar kwamen er ook achter hoe hard de klap daarna kan zijn. "Ik walgde van de hoeveelheid producten die we moesten aanleveren, constant, 16 keer per jaar. [...] Op een gegeven moment begon ik me af te vragen: wie koopt dit allemaal?" Bij Alaïa ziet Mulier het tegenovergestelde. Hij weet wie de klant is en tot wie hij zich richt met zijn ontwerpen. Bij Calvin Klein moest hij werken met 300 tot 400 mensen. Bij Alaïa gaat alles via zijn hand, zegt Mulier. Het team waar hij mee werkt is veel kleiner. Er is geen merchandiser of marketing directeur en "slechts twee collecties" per jaar. De nadruk ligt op de waarden van "menselijkheid, respect en schoonheid". Dit totaalpakket lijkt Mulier zijn creativiteit en plezier in de mode te hebben teruggebracht.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.DE, vervolgens vertaald en bewerkt naar het Nederlands door Ilona Fonteijn.