Pieter Mulier onthult begin 2027 eerste Versace-collectie, ook haute couture-lijn Atelier Versace op de agenda

“De eerste modeshow met de nieuwe visie van Versace staat gepland voor begin volgend jaar. Dan wordt de eerste collectie van de nieuwe creatieve koers onder leiding van Pieter Mulier, benoemd tot creatief directeur, getoond”, vertelde Lorenzo Bertelli, uitvoerend voorzitter van het huis Versace, vanmiddag tijdens de conference call met analisten en de pers voor de presentatie van de gegevens van de Prada Group. “Tot die tijd zal het werk gericht zijn op de analyse en ontwikkeling van de toekomstige collecties.”

Het merk Versace legt de basis voor begeerlijkheid op de lange termijn

Tijdens de call werd ook de herlancering van Atelier Versace, de haute couture-lijn van het label, aangekondigd. In het bijzonder zal Mulier, die vanaf 1 juli officieel operationeel is, ‘de nieuwe creatieve visie, geworteld in de geest en het DNA van het merk, tot uiting brengen’, specificeerde Bertelli. Het herlanceringsplan omvat ook het stopzetten van de lijn Versace Jeans Couture, net als de ‘submerken’ van de ready-to-wear-lijnen.

Andrea Guerra, CEO van de Prada Group, merkte op dat de herlanceringsfase een ‘eerste fase van herpositionering van de kanalen omvat, ter ondersteuning van hoogwaardige full-price verkopen en een selectievere distributie. We zullen zien wat dit alles betekent voor de cijfers van Versace en voor de algehele prestaties van de groep’.

In een reactie op de groepsresultaten van 2025 stelde de CEO dat deze ‘het vijfde opeenvolgende jaar van groei voor de groep markeren en een solide prestatie bevestigen, op basis van uitdagende meerjarige vergelijkingen. De rigoureuze uitvoering, gebaseerd op constante aandacht voor processen en operationele routines, heeft het succes van onze merken blijvend ondersteund’.

De omzet van de Prada Group bedroeg bijna 5,72 miljard euro. Dit is een stijging van 5 procent ten opzichte van 2024. Bij constante wisselkoersen groeide de omzet met 9 procent. Op organische basis, dus na aftrek van valuta-effecten en de bijdragen van Versace, was er een toename van 8 procent.