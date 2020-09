Pig & Hen verovert de wereld

Armbanden voor mannen, gemaakt van scheepstouw en staal. Dat is Pig & Hen. Dit jonge enthousiaste Nederlandse fashionmerk uit Amsterdam verovert de wereld met uitgesproken en handgemaakte armbanden.

Pig & Hen is het merk van founders Dominic Bakker en Rutger Versluis en is, zoals bij veel topmerken het geval is, bij toeval ontstaan. “Samen met mijn vader en broertje doe ik al bijna mijn hele leven mee aan zeilwedstrijden”, vertelt Dominic. “Op een dag had ik van een stukje scheepstouw en een D-sluiting een armband gemaakt. Het viel mijn beste vriend Rutger meteen op en hij vroeg of ik er één voor hem wilde maken.”

Toffe armband

Als agent van het modemerk Martinique bezocht Rutger veel modewinkels en de armband was steeds het onderwerp van gesprek. Zo van ‘Toffe armband, kunnen we die ergens kopen?’ Dominic: “De orders druppelden binnen, ook via ons instagram-account. Rutger had de contacten en ik zette de banden in elkaar, gewoon ’s avonds aan de keukentafel. Niet lang daarna stonden we op De Modefabriek in Amsterdam. Met maar liefst 35 winkelorders gingen we naar huis. Toen dachten we: ‘Oké, nu wordt het serieus’! Op maandag kwamen we terug van de beurs, op donderdag hadden we een pand, op vrijdag namen we twee jongens in dienst en op zaterdag gingen we aan de slag.”

Zeevaarders

Dat was ook het moment om over de branding na te denken. Tijdens een google-sessie stuitte Dominic op een mooi en toepasselijk verhaal uit de zeevaartgeschiedenis: “Van oudsher is Nederland een land van zeevaarders en ontdekkingsreizigers. Om zich tegen onheil te beschermen droegen zeelieden een tattoeage van een varken en een kip op hun voet. Ze dachten dat de tattoo hen de kracht gaf om te overleven als ze schipbreuk leden. Ze geloofden dat ze - net als de varkens en kippen die in houten kratten aan boord verbleven - zouden blijven drijven, zodat het getij hen aan land zou brengen. So, Pig & Hen it was.”

Salty Steve

Elke armband van Pig & Hen krijgt een tot de verbeelding sprekende naam. Salty Steve, Vicious Vik of Sharp Simon; allemaal met een link naar het stoere scheepsgebeuren. Wat begon met een stukje zeiltouw en een gangbare D-sluiting is inmiddels uitgegroeid tot een grote collectie armbanden. “Op dit moment hebben we achttien unieke modellen. En er komen elk seizoen nieuwe designs bij. Twee keer per jaar brengen we een nieuwe collectie uit en twee keer per jaar komen we met een special edition collectie. In totaal zo’n zestig unieke modellen per jaar. Waar we voorheen werkten met de materialen die voorhanden waren, ontwerpen we nu onze eigen materialen, kleurencombinaties en sluitingen . Zo hebben we bijvoorbeeld armbanden van metaal waar het scheepstouw op een bijzondere manier in is verwerkt is. Volgend jaar komen we met armbanden van leer.”

No underdog no more

De afgelopen zes jaar is Pig & Hen uitgegroeid van underdog tot serieuze speler in de wereld van de mannenarmband. Op het hoofdkantoor in Amsterdam zorgen ruim veertig enthousiaste Pig & Henners elke dag weer dat er honderden unieke armbanden worden verscheept. Op Trustpilot heeft Pig & Hen bijna vierduizend reviews met een gemiddelde score van 4.9. Wat is het geheim van dit succes? Dominic: “Een goed kwalitatief product, sterke branding en doen wat je belooft. Dat is de sleutel. We zijn een jong en enthousiast merk voor reislustige en avontuurlijke mannen die van vakmanschap houden. Onze armbanden zijn puur, uitgesproken en tegelijk verfijnd, met unieke details. Elke band wordt met liefde en aandacht in ons atelier in Amsterdam met de hand gemaakt. Elke armband krijgt een quality check voordat hij de deur uit mag. En alles wordt met de grootste zorg verpakt en afgeleverd.”

Coolness

Pig & Hen heeft de wind dus flink in de zeilen. Hoe ziet Dominic de toekomst? “Pig & Hen is voor ons nog steeds één groot avontuur. Elke dag is voor ons een ontdekkingreis en dat willen we graag zo houden. Zes jaar geleden waren mannenarmbanden nog volledig onontgonnen gebied. Je had wat in het juwelierssegment en je had armbanden van de markt. Daartussen was er qua coolness en merkbeleving niets. Wij zijn in dat gat gesprongen en moet je nu eens kijken: we zijn leading in merkbekendheid en product. Overal ter wereld dragen mannen onze armbanden, van Amerika tot Azië en van Afrika tot Australië. Ongelooflijk als je erbij nadenkt. Onze markt is groot, héél groot. Voorlopig hebben we nog genoeg te doen.”