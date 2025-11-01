Pinterest onthult AI-assistent voor een betere winkelervaring

Socialmediaplatform Pinterest onthult zijn eerste AI-aangedreven, visuele assistent. Deze is ontworpen om online winkelen en ontdekken te transformeren.

De Pinterest Assistant is meer dan een typische chatbot. Het is een AI-tool die het ‘ik weet het als ik het zie’-probleem oplost waar veel mensen tegenaan lopen tijdens het winkelen. De tool is namelijk voornamelijk gebouwd op een visueel AI-taalmodel in plaats van een standaard tekstmodel.

De Pinterest Assistant maakt gebruik van realtime, complexe, conversationele omschrijvingen. Hiermee kunnen gebruikers chatten, samenwerken, ontdekken en winkelen. De tool biedt gepersonaliseerde en ‘proactieve’ aanbevelingen en koopbare producten op het socialmediaplatform. Dit gebeurt op basis van de content en acties van de bijna zeshonderd miljoen gebruikers die maandelijks actief zijn op het platform.

Volgens Pinterest is deze stap een evolutie om multimodale zoekopdrachten uit te breiden. Gebruikers kunnen hierdoor verder gaan dan een simpele zoekopdracht in tekst en open vragen stellen. De context vloeit naadloos over tussen beeld, spraak en tekst.

“Met spraakgestuurde conversatie wordt zoeken op Pinterest nog visueler en sluit het beter aan bij hoe mensen in het echt winkelen,” zegt het bedrijf in een verklaring.

Pinterest Assistant Credits: Pinterest

Pinterest geeft aan dat de nieuwe AI-tool is ontworpen als “een beste vriend die de perfecte nieuwe look voorstelt”. Het fungeert als de “persoonlijke medewerker” van de gebruiker, waardoor ze op één plek kunnen ontdekken, inspiratie opdoen en winkelen.

Bill Ready, de CEO van Pinterest, zegt: “Mensen, vooral Gen Z, zeggen dat de magie van Pinterest is dat het ‘mij gewoon begrijpt’, of het nu gaat om het vinden van de perfecte outfit of het kennen van je eigen stijl.”

“Met de Pinterest Assistant versterken we die magie door AI in te zetten. Zo helpen we onze gebruikers te ontdekken en te winkelen alsof ze dat doen met de persoon die hen het beste kent.”

De AI-assistent is bedoeld om een meer conversationele ervaring op het platform te stimuleren, voegt Pinterest toe. De tool put uit de opgeslagen pins, borden en collages van gebruikers, en ook uit gebruikers met een vergelijkbare smaak. Op basis daarvan levert het content die is afgestemd op hun specifieke designesthetiek.

De Pinterest Assistant wordt in bèta uitgerold naar gebruikers van achttien jaar en ouder in de Verenigde Staten. Een bredere uitrol staat gepland voor de komende weken en maanden. Om met de assistent te praten, tikken gebruikers op het microfoonicoon en spreken ze in wat ze zoeken, vergelijkbaar met het sturen van een spraakbericht naar een vriend. De assistent reageert vervolgens met gepersonaliseerde visuele resultaten.

Pinterest Assistant Credits: Pinterest