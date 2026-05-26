Pinterest Trendrapport: Sport beïnvloedt de zomer van 2026 ver buiten het speelveld

Deze zomer staat volledig in het teken van sport. Volgens het Pinterest Zomer Trendrapport 2026 is sport in de warmste maanden van het jaar een bredere culturele taal, met invloed op zowel kledingkeuze als sociale interactie.

Het gaat hierbij niet alleen om grote sportevenementen zoals het aanstaande WK voetbal en de bloeiende fancultuur rond diverse sporten. Het gaat vooral om de visuele codes van sport, aldus het zoek- en ontdekkingsplatform in het dinsdag gepubliceerde rapport. Teamkleuren, shirts, performance-elementen en fanrituelen vinden hun weg naar het dagelijks leven en creëren nieuwe vormen van zelfexpressie.

Pinterest ziet dat fandom zich steeds meer ontwikkelt van een sportinteresse naar een complete lifestyle. Dit is vooral duidelijk in het rapport, gebaseerd op zoekopdrachten van ongeveer zeshonderd miljoen maandelijkse actieve gebruikers. De focus ligt minder op de sporten zelf en meer op de bijbehorende esthetiek.

Atletes als stijliconen

Deze verandering is vooral zichtbaar in de groeiende culturele invloed van atletes. Gebruikers zoeken niet langer alleen naar sportprestaties, maar hebben steeds meer interesse in de totale esthetiek van hun voorbeelden.

De grootste stijgers in zoekopdrachten zijn kunstschaatsster Alysa Liu (plus 39.228 procent) en freestyleskiester Eileen Gu (plus 5.503 procent). Ook zoektermen als ‘Georgina Rodriguez aesthetic’ (plus 225 procent), ‘Caitlin Clark selfie’ (plus 142 procent) en ‘Angel Reese basketball’ (plus 96 procent) tonen de groeiende interesse in de combinatie van sport, persoonlijkheid en lifestyle.

Op modegebied signaleert Pinterest een nieuwe sportieve, alledaagse outfit. De focus ligt op wijde silhouetten, gepersonaliseerde denim-looks en sportieve basics die zich buiten het speelveld vestigen.

Vooral gepersonaliseerde jorts en patchwork-denim zijn populair. Zoekopdrachten naar ‘denim jorts outfit’ stegen met 330 procent, terwijl ‘denim patchwork shirt’ een plus van 280 procent noteerde. Tegelijkertijd maken cargobroeken en cargo-shorts een comeback. Zoektermen als ‘cargo jeans outfit ideas’ (plus 366 procent) en ‘cargo pants outfits women summer’ (plus 363 procent) behoren tot de sterkste groeiers.

Voetbalshirts ontwikkelen zich eveneens tot centrale styling-elementen. De zoekopdrachten naar ‘world cup shirt’ stegen met 840 procent. Oversized, cropped of gecombineerd met vrouwelijke elementen, worden ze steeds meer een modestatement.

Tennisclub ontmoet kustesthetiek

Een andere ontwikkeling omschrijft Pinterest als ‘Courtside and Coastal Prep’. Deze esthetiek combineert klassieke elementen uit tennis en racketsport met maritieme invloeden en een preppy-stijl.

Gestreepte poloshirts (plus 393 procent), tennisoutfits (plus 131 procent), witte blazers (plus 466 procent) en groene accessoires (plus 88 procent) staan centraal, net als maritieme basics. Vooral de zoekopdrachten naar gestreepte overhemden voor vrouwen (plus 1.962 procent), transparante poncho's (plus 1.093 procent) en rode jelly shoes (plus 349 procent) groeien sterk.

Ook bij accessoires zijn er verschuivingen. Sneakers krijgen een modieuzere interpretatie en worden losgekoppeld van hun pure performance-functie.

Vooral hybride modellen zoals dad trainers (plus 906 procent), Mary-Jane-sneakers (plus 267 procent) en ballet trainers (plus 170 procent) zijn populair. Tegelijkertijd winnen opvallende brilmonturen aan populariteit. Zoekopdrachten naar ovale zonnebrillen voor vrouwen stegen met 415 procent, terwijl zoekopdrachten naar Chrome Hearts-brillen met 828 procent toenamen.

De trend varieert van minimalistische silhouetten uit de jaren negentig tot futuristische shield- en wraparound-modellen. Deze voorliefde voor de jaren negentig is ook zichtbaar in de heropleving van sportief geïnspireerde streetwear. Windjacks, trainingspakken en verwijzingen naar de autosport worden vertaald naar een hoogwaardigere, modieuzere context.

Zoekopdrachten naar ‘baddie tracksuit outfit’ stegen met 276 procent, terwijl de zoekterm ‘Formula 1 aesthetic outfit’ een groei van 483 procent liet zien. Tegelijkertijd maakt de capribroek een comeback. Vooral soepelvallende capri-silhouetten (plus 527 procent) zijn populair, gepositioneerd als alternatief voor de klassieke short.

Fancultuur zit in de details

Met het oog op de komende internationale voetbaltoernooien wordt ook de fan-esthetiek belangrijker. Het gaat hierbij minder om klassieke fanartikelen en meer om subtiele stylingelementen die clubliefde en persoonlijkheid combineren.

Vooral de zoekopdrachten naar tinsel hair (plus 622 procent), bandana-sieraden (plus 303 procent), sjaals als tasaccessoire (plus 217 procent) en WK-stickers (plus 283 procent) nemen sterk toe. De fancultuur wordt hiermee een vast onderdeel van de zomerstijl en benadrukt de kernboodschap van het rapport: sport is in 2026 niet alleen competitie, maar ook identiteit, gemeenschap en een culturele uiting.