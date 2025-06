Pinterest voorspelt boho-revival en digitale detox voor zomer 2025

Het Pinterest Trendrapport voor zomer 2025 signaleert een seizoensgebonden verschuiving naar rustiek minimalisme, nostalgische mode en natuurgerichte lifestyle keuzes, terwijl digitaal vermoeide consumenten - aangevoerd door Generatie Z - tastbare esthetiek en bewuste ontsnappingen omarmen.

De interne data van het platform onthult een sterke toename in zoekopdrachten naar 'digitale detox' (plus 72 procent) en gerelateerde 'vision boards' (plus 273 procent). Dit duidt op een wijdverbreide behoefte aan schermloze, landelijke retraites. Pinterest-gebruikers wenden zich tot 'natuurbaden' en 'boerderijhuisjes interieurs', waardoor zomerse aspiraties rondom welzijn, duurzaamheid en eenvoud worden hervormd.

Esthetische referenties zoals de 'Martha Stewart lifestyle' winnen aan populariteit, met hernieuwde interesse in bloementuinen, tuin-naar-tafelkeuken en klassieke Americana. Rustieke charme en organische materialen domineren de trends in huisdecoratie. Gebruikers proberen landelijke toevluchtsoorden na te bootsen.

Modevoorspelling

Een comeback van haakwerk en een nostalgische heropleving voor zomer 2025 wordt gedefinieerd door een moderne revival van de boho-esthetiek van de vroege jaren 2000. Zoekopdrachten naar 'gehaakte korte jurken' zijn met meer dan 2.000 procent gestegen, terwijl 'boho chic zomeroutfits' (plus 1.071 procent) en 'gehaakte micro shorts' (plus 1.393 procent) een groeiende voorkeur voor handgemaakte, tastbare stijlen laten zien.

Tegelijkertijd zorgt een verlangen naar nostalgie uit midden jaren 2010 voor een heropleving van stijlen uit de zomer van 2015. Pinterest rapporteert een driecijferige groei in zoekopdrachten naar 'low-rise shorts', 'skorts' en zelfs 'lipgloss-sleutelhangers' (plus 3.045 procent), wat de speelse omarming van Generatie Z van kringloopcultuur en 'yolo'-zomermode weerspiegelt.

De opvallende kleur van het seizoen, Dillegroen, voorspeld in het Pinterest 2025 Palet, wordt breed toegepast in genderneutrale en linnenrijke ensembles. Zoekopdrachten naar 'groene jeans outfits' stegen met een duizelingwekkende 1.627 procent, waarmee de aantrekkingskracht van de tint in verschillende categorieën wordt bevestigd.

Beauty

Astrologie blijft Generatie Z cultureel in zijn greep houden, dit keer uitgedrukt via make-up. Interesse in op sterrenbeelden geïnspireerde schoonheidsesthetiek - aangevoerd door Maagd (plus 2.006 procent), Kreeft (plus 1.888 procent) en Tweelingen (plus 1.676 procent) looks - vertaalt kosmische identiteit in gepersonaliseerde paletten.

Koele beautytrends zijn ook in opkomst, met een stijgende vraag naar 'babyblauwe cat eye-nagels' (plus 909 procent) en 'koelblond haar' (plus 843 procent). Nagelkunst weerspiegelt seizoensgebonden thema's, met tropisch fruit, hibiscusmotieven en mediterrane kleuren.

De vraag naar handgemaakte stijlen, natuurgerichte interieurs en emotioneel resonante esthetiek biedt een vruchtbare bodem voor samengestelde capsulecollecties, nostalgische campagnes en beauty-samenwerkingen in beperkte oplage.

Nu Generatie Z de seizoensgebonden reset aanvoert, zullen authenticiteit, duurzaamheid en storytelling essentieel zijn om contact te maken met deze invloedrijke groep - online of offline.