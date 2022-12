Pinterest voorspelt de trends van 2023: Gebrand oranje, romcom core en franjes

2023 komt er in rap tempo aan. Reden genoeg voor social media platform Pinterest om alvast vooruit te blikken. “Mensen gebruiken Pinterest om toekomstplannen te maken. Dit betekent dat we weten wat volgt. De afgelopen drie jaar kwam 80 procent van onze voorspellingen uit,” aldus Pinterest.

Het social media platform voorspelt trends van mode en beauty, tot interieur, reizen, eten en gezondheid. Op het gebied van mode komen er vijf grote voorspellingen naar voren.

Trend één: Luchtige stijlen

Pinterest voorspelt dat het komende jaar gevuld zal zijn met kant, tulle, ruches en glans voor iedereen. Deze voorspelling baseert het platform op de vele zoekopdrachten die in worden getoetst. Zo wordt er gezocht naar overhemden met ruches voor mannen en een doorschijnende broek. Etherische details zijn dan een must - ongeacht het gender waarmee de drager zich identificeert.

Trend twee: Franjes

Franjes maken volgens Pinterest een grote comeback in 2023, maar niet in de traditionele manier. De type franje als afwerking aan de onderkant van een item wordt vervangen door gehele items met franje waaronder jurken en jassen. Zelfs de zoekopdrachten naar bruidsjurken met franjes zijn de afgelopen tijd met 45 procent gestegen, aldus Pinterest. De franje sluit zich makkelijk aan bij de trend van maximalisme die als tegenreactie op de pandemie is ontstaan enkele seizoenen terug. “Deze trend is een low-effort, high-impactmodekeuze die alles behalve stijfjes is.”

Image: Pinterest; 'Romcom Core'

Trend drie: Romcom core

Deze trend is geïnspireerd door de romantische komedies uit de beginjaren van het millennium. Voor een gedeelte sluit het dus aan bij de Y2K-trend, maar zoomt specifiek in om de kledingtrends die in deze films te zien zijn. Voor millennials zal dit nostalgisch aanvoelen, voor Gen Z is dit een compleet nieuwe trend. Praktisch gezien houdt het strapless topjes, slipdresses, cargobroeken en haarklemmen in.

Trend vier: Sci-fi outfits

Compleet het tegenovergestelde van romcom core is de trend Sci-fi. De zoekopdrachten naar dystopische en futuristische outfits is flink gestegen op Pinterest. Deze trend was al bij diverse modehuizen te zien de afgelopen seizoenen en heeft het dus ook naar het social media platform gemaakt. Zo zijn er subcategorieën als cyber streetwear en gamer girl die als trend aanslaan. Sci-fi outfits is het tegenovergestelde van ‘dopamine dressing’ wat we tijdens de pandemie zagen.

Trend vijf: Gebrand oranje

Naast de diverse kleding trends, doet Pinterest ook een algemene kleur voorspelling. Gebrand oranje maakt een snelle opmars op het platform. Opvallend genoeg komt de kleur ook heel veel voor in combinatie met zoekopdrachten gerelateerd aan bruiloften. “Oranje is een kleur die geassocieerd wordt met optimisme, avontuur en creativiteit.”