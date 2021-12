Pinterest voorspelt gothic-stijlen, parels, rebelse kapsels en schaakbordpatronen voor 2022

Gothic-kleding, parels, luidruchtige looks, schaakbordpatronen en lounge-lingerie: dat zijn een paar van de belangrijkste modetrends voor het jaar 2022 volgens socialmediaplatform Pinterest. In de categorie beauty is veel bling-bling te verwachten, evenals landschapskunst op nagels en rebelse kapsels.

Het jaarlijkse trendrapport ‘Pinterest Predicts’ is geen retrospectief of een samenvatting van wat het afgelopen jaar <em>trending</em> was, maar blikt juist vooruit op wat komen gaat wat mode en beauty betreft, evenals interieur, eten, welzijn en reizen. Pinterest doet voorspellingen op basis van analyses van zoekopdrachten van de ruim vierhonderd miljoen maandelijkse gebruikers van het platform in de periode tussen oktober 2019 en september 2021. Volgens Pinterest is de nauwkeurigheid van de voorspellingen tachtig procent. Vorig jaar werd het eerste Pinterest Predicts-rapport gepubliceerd; daarvan kwamen acht op de tien voorspellingen uit.

Goth, parels en kleurenkakofonie

2022 zal het jaar zijn waarin de gothic-stijl zijn weg vindt naar de mainstream binnen alle leeftijdsgroepen, inclusief gothic-babykleding. Het aantal zoekopdrachten naar deze stijl steeg met 120 procent. Andere veel gezochte termen waren <em>business casual</em>, met een toename in het aantal zoekopdrachten van 90 procent, en pyjama’s, met een toename van 185 procent.

Volgend jaar zullen ook mensen van alle leeftijden iriserende accenten opnemen in hun interieurs. Daarnaast wordt het zeepbel-achtige kleureffect populair voor sieradendoosjes en nagellak. Ook glanzende parels worden een belangrijke trend. Het aantal zoekopdrachten naar met parels versierde jurken verdrievoudigde en er waren zelfs zeven keer zo veel zoekopdrachten naar parelkettingen voor mannen. Er werd twee keer zo vaak naar parelringen gezocht als vorig jaar.

Opvallende, ‘luidruchtige’ looks met levendige prints en een rijk kleurenpalet definiëren volgens Pinterest het modebeeld van 2022. Van regenboogjurken tot elektrisch blauwe outfits: bij dopamine dressing, zoals het inmiddels genoemd wordt, draait het om het krijgen van een positief gevoel door je vrolijk te kleden. Ook deze trend wordt volgens Pinterest door alle genders en leeftijdsgroepen gedragen. Het aantal zoekopdrachten naar regenboogjurken voor dames verdubbelde, terwijl elektrisch blauwe outfits 140 procent vaker werden gezocht en jurken met kleurverloop 95 procent. De belangstelling voor fuchsiakleurige jurken verviervoudigde en er waren maar liefst 16 keer meer zoekopdrachten voor levendige outfits.

Pinterest voorspelt de modetrends van 2022

Schaakbordpatronen zullen in 2022 ook hun intrede doen in de levens van veel mensen, of dat nu in de vorm van kleding is, op nagels, of als vloerkleden en tegels. Mannelijke millennials en boomers zijn de drijvende kracht achter deze modetrend: voor hen lijkt het patroon een ideale pakkenprint te zijn. Het aantal zoekopdrachten naar pakken met een schaakbordpatroon steeg met 95 procent, de de interesse in schaakbordpatronen in het algemeen met 160 procent. Het aantal zoekopdrachten voor geblokte nagels nam met 165 procent toe.

De laatste modetrend is ‘lounge-erie’: inderdaad, het fenomeen dat het midden houdt tussen lingerie en loungewear. Volgens Pinterest zullen consumenten afscheid nemen van joggingbroeken en zich hullen in zijdezachte nachtkleding. In alle leeftijdsgroepen werd vaker naar satijnen nachtkleding en klassieke nachthemden gezocht. Zoekopdrachten naar zijden nachthemden verachtvoudigden. Tegelijkertijd waren er vijf keer zoveel zoekopdrachten voor transparante nachthemden en twee keer zo veel voor herenpyjama’s. zullen verdubbelen. Naar de term lounge lingerie werd al 96 keer vaker gezocht.

Louise Richardson, directeur marketing bij Pinterest, zei in een verklaring: “Pinterest trekt planners aan. Dat betekent dat mensen naar het platform komen voor inspiratie voor het volgende dat ze willen doen, proberen of kopen. Dit geeft ons een uniek beeld van wat de toekomst in petto heeft en wat de volgende grote trends waarschijnlijk zullen zijn - het is een beetje alsof je in een glazen bol kijkt!”

“In 2022 is er een trend voor iedereen, of je nu je volgende avontuur plant, een nieuw recept uitprobeert of een nieuwe look verkent. Mijn persoonlijke favoriet? Dopamine dressing! Ik ben blij dat levendige outfits en een kleurrijk palet trending zullen zijn.”

Beautytrends voor 2022 volgens Pinterest

Als het op schoonheid aankomt, voorspelt Pinterest dat we alles zullen versieren, waarbij Gen Z de trend aanstuurt. Deze generatie zal het hele lichaam op creatieve wijze van accessoires voorzien. De interesse voor glitterstenen op tanden steeg met 85 procent, zoekopdrachten voor glinsterende oogversieringen namen met 110 procent toe.

‘Nailscapes’, landschappen voor op je nagels, zullen de grote trend zijn op nagelgebied, met ontwerpen geïnspireerd door geodes, woestijnen en sterrenstelsels. Allemaal zijn het stijgende trends, vooral onder millennials. Het aantal zoekopdrachten naar sterrenstelsel-nagelkunst steeg met 115 procent, gevolgd door woestijnnagels met 105 procent, terwijl zoekopdrachten voor Aurora-nagels verviervoudigden.

In 2022 zullen kapsels die een breuk met de pandemie representeren de populairste trend zijn op beautygebied. Zachte laagjes en timide trims maken plaats voor niet te missen stijlen als matjes en bobs. Krul- en kroeshaar wordt gekapt in grote ronde ruimteknotjes of korte, natuurlijke coupes.