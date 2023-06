Pitti Bimbo: 5 kinderkledingmerken om in de gaten te houden

De 97e editie van Pitti Immagine Bimbo, de Italiaanse prêt-à-porter-, accessoire- en lifestylebeurs speciaal voor kinderen, wordt van 21 tot en met 23 juni gehouden in het Fortezza da Basso in Florence. Ter gelegenheid van dit evenement heeft FashionUnited vijf kindermodemerken geselecteerd om in de gaten te houden.

Esther

Image : Esther, Facebook

In 2019 besloot ondernemer Diana Lugo Caro om kledingmerk Esther op te richten, een confectielabel voor baby's en kinderen, nadat ze het gebrek aan aanbod in dit segment in haar geboorteland Puerto Rico had opgemerkt. Het bedrijf is gevestigd in New York en biedt naast wat speelgoed vooral kleding voor kinderen van drie maanden oud tot 14 jaar.

Het assortiment bestaat uit shirts, blouses, topjes, rokjes, jurken en shorts. Esther belooft comfortabele kleding in simpele silhouetten. Het merk biedt effen stukken, maar houdt ook van patronen of patchwork effecten. Esther heeft ook een denimcollectie. Op de website schrijft het merk dat haar producten van 100 procent katoen zijn en dat sommige stukken helemaal van biologisch katoen zijn gemaakt.

De prijzen variëren van 28 euro voor het mouwloze rompertje "Bori Club" tot 168 euro voor de "Gloria Dress", een veelkleurige zomerjurk. De producten van het merk zijn verkrijgbaar via de e-shop en een aantal internationale retailers, waaronder Ssense.

Image : Esther, Facebook

Mimi & Lula

Image : Mimi & Lula

Na de geboorte van hun dochters realiseerden Natasha Hodson en Nicola Byrne zich dat er maar weinig bijzondere accessoires en kleding van goede kwaliteit voor kinderen waren. Na jaren ervaring bij vrouwenkledingmerken besloten ze de stap naar het ondernemerschap te wagen en richtten ze in 2017 hun eigen accessoiremerk op. In slechts zes jaar tijd heeft Mimi & Lula naam gemaakt - getuige de 87.500 volgers op Instagram - dankzij het kleurrijke, speelse en leuke universum.

Mimi & Lula biedt "accessoires ontworpen om kinderen te helpen hun persoonlijkheid uit te drukken met stijl en flair", aldus het merk op haar website. Het assortiment omvat barrettes, hoofdbanden, strikken en andere haaraccessoires.

Het bedrijf verkoopt ook clutches, schouderbanden, heuptasjes, rugzakken en manden. De toegevoegde waarde: de vormen van de accessoires, die soms de vorm van een dinosaurus, vis, vlinder, ster, regenboog of planeet hebben. Er is ook een verkleedkledinglijn met petticoats, capes en kronen.

De prijzen variëren van ongeveer 15 euro voor haaraccessoires tot 30 euro voor tassen. Naast de eigen website is het merk verkrijgbaar in een aantal warenhuizen, waaronder Selfridges & Co in Londen en Le Bon Marché Rive Gauche in Parijs.

Image : Mimi & Lula, Facebook

Tia Cibani

Image : Tia Cibani, Facebook

Het label Tia Cibani, gevestigd in New York, is gespecialiseerd in kleding en accessoires voor kinderen en baby's, in een groot aantal maten van 6 maanden tot 16 jaar. Het onderscheidt zich door zijn kleurrijke, gestreepte en geometrische stukken, allemaal geïnspireerd op het Noord-Afrikaanse erfgoed van de ontwerpster.

Het bedrijf biedt ook een reeks onberispelijk gesneden basics in verschillende kleuren. Een must voor ontwerper Tia Cibani, die enkele jaren artistiek directeur was van het luxe modehuis Ports 1961. Het merk maakt zijn assortiment compleet met een dameslijn, gericht op moeders die hun outfits willen afstemmen op die van hun kinderen. Sommige schoenen en badmode voor kleintjes zijn ook verkrijgbaar in de Tia Cibani e-shop.

De prijzen beginnen bij 36,95 euro voor een T-shirt met patch, 42,95 euro voor een gestreept Rafael Multi-Snap Shirt en 135,95 euro voor de Vanessa Pleated Maxi, een mini bruidsjurk. Het merk is vooral aanwezig op de Amerikaanse markt, maar wordt ook verkocht door een aantal distributeurs in België, Zuid-Korea, Italië en Qatar.

Image : Tia Cibani, Facebook

Risu.Risu

"Ik heb er altijd van gedroomd om mijn kinderen biologisch en mooi te kleden en daarom heb ik Risu.Risu opgericht om ze te kleden in kleding die niet alleen van biologisch katoen is gemaakt, maar ook met milieuvriendelijke verfstoffen," legt Camille Fleck, oprichter van het merk, uit op de website.

Het Franse bedrijf werd gelanceerd in 2014 en kleedt bijna het hele gezin, met kleding voor baby's, kinderen, tieners en vrouwen. Qua maten gaat het merk van 1 maand tot 14 jaar en van S tot L voor de damescollecties.

Image : Risu.Risu, Facebook

Risu.Risu gebruikt zachte, delicate tinten zoals saliegroen, pastelroze en terracotta. De kledingstukken in landelijke stijl zijn voorzien van bloemen, ajourmotieven of geborduurde eekhoorntjes, het mascottedier van het merk.

Het label belooft kleding van 100 procent biologisch katoen, gecertificeerd door het GOTS-label, en Made in Europe-productie in Spanje. Sommige kledingstukken zijn gemaakt van Franse stoffen en gebruiken milieuvriendelijke verfstoffen die voldoen aan de GOTS-normen.

De 'Zéphyr Bodysuit', een klassieke body, kost 42 euro, terwijl de pyjama's voor baby's en kinderen voor ongeveer 60 euro worden verkocht. De rode geruite jurk kost 82 euro en de "Lola Strap Vest" tanktops kosten 45 euro.

Risu.Risu is gevestigd in Parijs en heeft een eigen boetiek in het Franse Neuilly-sur-Sein. De producten worden ook verkocht door distributeurs zoals Smallable, die kant-en-klare kleding, accessoires en woondecoratie voor het hele gezin verkoopt.

Raspberry Plum

Image : Raspberry Plum, Facebook

In 2014 onthulde Aleksandra Matthews, afgestudeerd aan het Royal College of Arts, tijdens de Pitti Bimbo show haar eerste kindercollectie. Raspberry Plum is gevestigd in Londen en wordt gepositioneerd als een kindermerk in het midden- en topsegment met een meisjesachtige, kitscherige en couture-esthetiek. Het richt zich voornamelijk op kleine meisjes tussen 6 maanden en 14 jaar, hoewel het ook een paar stukken voor vrouwen heeft (ongeveer vijf).

Het modemerk heeft van tule al snel zijn specialiteit gemaakt. Het onderscheidt zich door jurken en petticoats versierd met strikken, ruches, kanten details of claudinekraagjes. Het assortiment bevat ook flare broeken, culottes, korte jumpsuits en badmode.

De items van Raspberry Plum variëren in prijs van 35 tot 207 pond(40 tot 241 euro). Ze zijn verkrijgbaar via de e-shop van het merk en geselecteerde retailers waaronder Farfetch, Childrensalon (UK) en Bambini Fashion (Oostenrijk).

Image : Raspberry Plum, Facebook

Dit artikel is eerder op FashionUnited FR gepubliceerd. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Emilie van Kinschot.