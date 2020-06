Pitti Immagine haalt coutureshows Dolce & Gabbana naar Florence

Op 2 en 3 september organiseert Pitti Immagine een evenement dat de ogen van de modewereld weer op Florence moet richten: de haute coutureshows van Dolce & Gabbana. Dat laat Pitti Immagine weten in een persbericht. Het is het eerste grote mode-evenement in de stad sinds de uitbraak van de coronapandemie, die er onder meer voor zorgde dat de iconische Florentijnse beurs Pitti Uomo moest worden geannuleerd. Het evenement zal online worden uitgezonden op de websites van Dolce & Gabbana en Pitti Immagine.

Tijdens de shows worden couture-ontwerpen van het Italiaanse modeduo getoond, evenals creaties van Florentijnse makers die ‘de uitmuntendheid en kennis van de meest authentieke Florentijnse traditie en het allerbeste van ‘Made in Italy’ representeren’, zo is in het persbericht te lezen. Er zullen tijdens het evenement ook bezoeken aan de winkels en werkplaatsen van de makers worden georganiseerd.

“Dat we ons werk naar iconische plekken in de stad kunnen brengen is een droom die uitkomt - evenals de mogelijkheid om samen te werken met de ambachtsmensen van de stad, die waardevolle en tijdloze kennis in hun werkplaatsen bewaren,” zo stellen Domenico Dolce en Stefano Gabbana in het persbericht. De exacte locaties van het evenement worden op een later moment bekendgemaakt, zo is te lezen.

Het evenement is een teken van de heropstart van de modescene in Florence, die tijdens de coronapandemie een tijdlang stil kwam te liggen. “Het evenement representeert een optimistische boodschap vanuit het modesysteem. Het is een signaal dat we opgestaan zijn en klaarstaan voor de start,” aldus Raffaello Napoleone, CEO van Pitti Immagine, in het persbericht.

Het evenement wordt georganiseerd in samenwerking met de Stad Florence en Centro di Firenze per la Moda Italiana. “De internationale spotlights worden weer op Florence gericht dankzij dit evenement, dat de aandacht van de internationale pers en gasten op de stad en zijn uitmuntende vakmanschap richt,” aldus Antonella Mansi, directeur van Centro di Firenze per la Moda Italiana. Burgemeester Dario Nardella beschrijft het project als ‘een van de eerste stappen in de terugkeer naar de normaliteit’ voor de stad.