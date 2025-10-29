Pitti Uomo: Hed Mayner gastontwerper op mannenmodebeurs

Hed Mayner is de nieuwste toevoeging aan het speciale evenementenprogramma van de komende Pitti Uomo. Dit maakt organisator Pitti Immagine woensdag bekend. Hij organiseert een modeshow en een evenement tijdens de Florentijnse mannenmodebeurs, waar ook Soshi Otsuki als gastontwerper aanwezig is.

“Creëren is denken met je handen”, zegt Francesca Tacconi, coördinator speciale evenementen bij Pitti Immagine. “Dat lijken de collecties van Hed Mayner te fluisteren. Centraal in zijn visie staat het lichaam – de gemeenschappelijke deler tussen houding, beweging, pasvorm en individuele smaak.”

Mayners ontwerpbenadering is ‘conceptueel, bijna architectonisch, in open dialoog met de fluïditeit van het heden’, beschrijft Tacconi. Hij toont vakmanschap en creëert silhouetten die spelen met verschillende volumes, balancerend tussen lichtheid en massa. Invloeden uit militaire tailoring en sportswear komen samen met alledaagse kleding en klassieke stukken.

“Het is een grote eer om deel uit te maken van Pitti, een ware ondersteuning voor creativiteit. Ik ben enthousiast om mijn werk te tonen in een stad zo rijk en historisch als Florence”, aldus Mayner. “Deze nieuwe context moedigt me aan om nieuwe dingen te proberen.”

Hed Mayner SS26 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Over Hed Mayner

Hed Mayner is geboren in Israël als zoon van een schilderes en een metaalbewerker. Zijn interesse in mode ontstond op zestienjarige leeftijd. Hij begon met werk in leer en sieraden, en met naaien met de hand. Hij studeerde aan de Parijse modevakschool Institut Français de la Mode en richtte daarna zijn gelijknamige label op. Naast zijn eigen merk is hij sinds twee jaar ook creatief directeur voor Reebok Footwear.

Zijn eigen collecties presenteert hij doorgaans tijdens de Parijse modeweek voor mannen. Hiervoor ontving hij in 2019 de Karl Lagerfeld-prijs voor opkomend talent van het Franse luxegoederenconcern LVMH.

Zijn creaties worden in Italië gemaakt en zijn verkrijgbaar bij luxe modewinkels als Dover Street Market, Galeries Lafayette en Antonia.