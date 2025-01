Pitti Uomo: Is de individualistische kleurrijke streetstyle dood?

Pitti Uomo geldt over het algemeen als de aftrap van het menswear-seizoen en is toonaangevend voor de actuele trends. Naast de stands, op het beursterrein Fortezza da Basso en in heel Florence, wordt tijdens de mannenmodebeurs de stemming in de branche duidelijk. Na seizoenen vol trends, kleuren en individualiteit lijkt de streetstyle dit seizoen wat afgekoeld. Hoewel sommige dappere bezoekers zich daar niet door laten tegenhouden, verspreidt over het algemeen een zekere trendmoeheid.

Eenvoudig en zwart

Nadat het einde van de pandemie een ware explosie aan kleuren teweegbracht, iedereen in feeststemming was en socialmediaplatforms de modewereld wekelijks overspoelden met een nieuwe microtrend, lijken sommigen uitgeput door deze overvloed aan prikkels. Ze keren terug naar duidelijk rustigere looks, die gebaseerd zijn op strakke silhouetten zonder veel poespas en meestal in zwarttinten en andere donkere kleuren worden gehouden. Het summum zijn kleine zilveren details zoals de rits of de gesp van de schoudertas.

Ingetogen looks in zwart in plaats van een explosie aan kleuren Credits: Enrico Labriola

Een lichtpuntje

Over het algemeen lijkt Pitti Uomo dit seizoen niet bepaald te bruisen van kleur en extravagantie. Naast de gebruikelijke Pitti Peacocks, die gekleed in hun op maat gemaakte pakken, hoeden en een bijpassende mantel over het beursterrein flaneren, lijkt de tendens ook bij andere bezoekers meer naar een klassiekere look te gaan, wat samenhangt met de genoemde trendmoeheid.

Toch zijn er in deze sombere wintertijd aan het begin van het jaar enkele bezoekers die zich onderscheiden van de massa en nog steeds zorgen voor een beetje plezier en vrolijkheid in de garderobe, al is het maar subtiel. Dit werd met name benadrukt door grote borduursels, breipatronen of prints en kunstwerken op de kledingstukken. Bij deze looks stond dit kleurrijke item centraal en werd gecombineerd met eenvoudigere stukken.

Een vleugje kleur en diversiteit bij de huidige editie van Pitti Uomo Credits: Chillaxingroad, Darrel Hunter, Caroline Kynast (v.l.n.r.)

Chique Streetwear

Streetwear is voortdurend in ontwikkeling en biedt inmiddels een breed scala aan stijlen en stromingen. Terwijl de dresscodes voor kantoor zijn versoepeld, lijken de streetwear-fans volwassen te zijn geworden. Zo verschijnt in plaats van de gouden ketting steeds vaker de stropdas, in plaats van de baggy jeans zijn er wijde pantalons en in plaats van sneakers ook wel eens loafers. Toch wil men zijn DNA niet verloochenen en zo komen deze nieuwe invloeden samen met vertrouwde items zoals petten, wijde denimstukken en een zekere nonchalance.

Chique Streetwear Credits: Darrel Hunter, Astra Marina Cabras, Chillaxingroad, Style du Monde (v.l.n.r.)