Plastic Soup Foundation: ‘Grote merken niet eerlijk over gebruik plastic in kleding’

Grote modemerken wakkeren plasticvervuiling en de klimaatcrisis aan door de afhankelijkheid van synthetische vezels die van fossiele brandstoffen zijn gemaakt, dat claimt Changing Markets, met ondersteuning van de Plastic Soup Foundation, in het rapport ‘Synthetics Anonymous: Fashion brands’ addiction to fossil fuels’. Het rapport werd bekend gemaakt middels een persbericht van Plastic Soup Foundation.

Het rapport analyseerde zo’n vijftig grote modemerken, waarvan 46 beoordeeld zijn als meest transparante merken als het gaat om de hoeveelheid fossiele grondstoffen geproduceerde plastic materialen en hun toezegging bij te dragen aan het oplossen van de wereldwijde plastic afvalcrisis. Volgens het onderzoek naar online winkels van twaalf merken in het rapport blijkt dat merken als H&M, Zalando en Zara consumenten misleiden door greenwashing tactieken, zo staat in het persbericht. Zo’n 91 procent van de ‘groene claims’ zouden misleidend of ongefundeerd zijn. Volgens het rapport bleken andere merken juist meer synthetische vezels in hun eco-bewuste collecties te vergaren dan in normale collecties.

H&M laat via de mail aan FashionUnited weten zich niet te kunnen vinden in de manier waarop het bedrijf in beeld wordt gebracht met betrekking tot de misleidende claims. “We baseren al onze claims op het gebied van duurzaamheid van onze producten op geloofwaardige certificeringsschema’s van derden voor onze materialen om duurzame inkoop en integriteit te garanderen. Global Recycled Standard (GRS) en Recycled Claim Standard (RCS) zijn twee voorbeelden van externe certificeringen waarmee we werken en die beide de integriteit van gerecyclede polyestervezels waarborgen. Volgens het Fashion Industry Charter for Climate Action is gerecycled polyester een ​​vezel met minder milieu-impact dan een nieuw polyester op fossiele basis.” H&M laat weten het wel eens te zijn met het rapport als het gaat om het gebruik van PET-flessen als langetermijnoplossing. “We zijn het eens met het rapport dat stelt dat gerecycled polyester uit plastic flessen geen langetermijnoplossing voor de industrie te zijn.” Zalando liet aan FashionUnited weten op dit moment geen reactie te kunnen geven en van Zara heeft FashionUnited nog geen reactie ontvangen.