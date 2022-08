Plasticvrij leeralternatief ‘Reishi’ maakt debuut met hoeden van Nick Fouquet

Nieuws uit de veganistische leersector: biomaterialeninnovator MycoWorks uit Californië heeft een manier gevonden om paddenstoelenleer te ontwikkelen dat niet gemixt hoeft te worden met plastic. ‘Reishi’ is volledig biologisch afbreekbaar, commercieel schaalbaar en personaliseerbaar. Het zijn geschikte eigenschappen voor modeaccessoires—zo ondervond ook Nick Fouquet van het gelijknamige luxehoedenmerk. MycoWorks werkte samen met de beroemde hoedenmaker voor Reishi’s debuut in de vorm van een limited-edition hoedencollectie.

Leeralternatieven van mycelium, de wortelstructuur van paddenstoelen, zijn niet nieuw. De afgelopen jaren hebben concurrenten Bolt Threads en het Nederlandse MycoTEX al geëxperimenteerd met het materiaal. Ze werden daarin gesteund door gerenommeerde merken zoals Stella McCartney, Lululemon en Adidas.

Craftsman-hoeden van paddenstoelen

De commerciële lancering markeert dat Reishi klaar is om gedragen te worden door de consument. Voor het debuut van Reishi schudde MycoWorks de hand met Nick Fouquet, het Californische hoedenlabel met een beroemde achterban waaronder Lady Gaga and Pharrell Williams. De limited-edition collectie van het label omvat drie Reishi hoeden. De Boletus hoed is 100 procent Reishi. Voor de Coprinus en Morchella hoeden is het materiaal gebruikt als decoratief component. Fouquet zegt over de samenwerking: “Het is een spannende, nieuwe grens die we als label passeren; Ik geloof dat dit soort materialen in de nabije toekomst als kernaanbod nodig zullen zijn voor de groei van elk merk.”

Fouquet geeft aan weinig verschil te ondervinden vergeleken met het traditionele maakproces: “Werken met Reishi lijkt erg op wat ik gewend ben, van het snijden en trimmen tot het naaien en schilderen van de randjes. Er waren geen speciale machines voor nodig en het was verfrissend om eens met iets nieuws te werken.”

Net zoals bij veganistische voeding, is het bij veganistische mode een kunst om vertrouwde kenmerken te evenaren. Volgens Fouquet is Reishi qua feel moeilijk te onderscheiden van echt leer. “Reishi heeft meer structuur door de organische substantie die mycelium van nature heeft. En ik houd van de natuurlijke aardegeur van het materiaal.”

Waarom deze samenwerking? “Ik ben altijd op zoek naar hernieuwbare stoffen om mee te werken,” legt Fouquet uit, “jarenlang deed ik onderzoek naar duurzame leeralternatieven en de kwaliteit van wat ik vond voldeed nooit aan mijn verwachtingen–tot MycoWorks. Andersom merkte ik dat zij mijn vak respecteerden. Ik denk dat we meteen het collectieve potentieel van samenwerken begrepen. Ik vind het belangrijk om niet te veel vooruit te denken, maar meteen te creëren, en resultaten te zien. Op het moment dat ik Reishi voelde, moest ik het in handen krijgen. Ik heb meteen de bucket hat gemaakt; MycoWorks was onder de indruk.”

Zonder plastic

Het paddenstoelenleer van MycoWorks’ concurrenten zijn niet volledig biobased. Zoals met andere organische vegan leersoorten (AppleSkin, Desserto, etc.) is een mix met plastic vereist om aan kwaliteitseisen te voldoen. Hoe hoger de synthetische content van veganistisch leer is, hoe langer het duurt voor het biologisch afbreekt—in de ergste gevallen honderden jaren, aldus onderzoeker Ewa Rudnik in zijn boek Compostable Polymer Materials. Het recyclen van gemengde biomaterialen is even problematisch.

Spraakmakend aan Reishi is dan ook dat het geen synthetische componenten nodig heeft. De plasticvrije technologie vormt het mycelium tijdens het groeiproces om het zijn specifieke cellulaire structuur te geven. De customizable technologie creëert een aantrekkelijke business case: goed voor het milieu, maar ook voor de diverse markten die het materiaal kan dienen.

Voor het proces zijn slechts drie materialen nodig: mycelium Reishi, water en landbouwsubstraat zoals zaagsel. In de eerste fase lijkt het proces op de agrarische processen die worden gebruikt om paddenstoelen te kweken; het begint met vergelijkbare substraten om het mycelium optimaal te laten groeien en het controleren van de omgevingsfactoren. Daarna worden de ‘sheets’ geëngineerd om de kwaliteit ervan te verfijnen.

De toepassing van Reishi is breed. Omdat het mycelium kan worden gevormd en verfijnd, kan het biomateriaal op maat worden gemaakt in lijn met merkpartners’ specificaties voor bepaalde eindfuncties en esthetische eisen. Dit geeft merken creatieve controle, terwijl milieuvervuiling wordt geminimaliseerd. Katoen in de mix laat het materiaal bijvoorbeeld soepeler vallen, en met behulp van koper (voor geleidbaarheid) kan een jas of handtas in een smart device worden getransformeerd.

Opschalen en betalen

Reishi is gepositioneerd om op te schalen en boort daarmee de markt voor duurzaam leer aan die geschat wordt op 150 miljard euro, aldus een vertegenwoordiger van MycoWorks: “Er is een grote consumentenvraag naar duurzame materialen. Merken staan onder druk en zijn op zoek naar milieuvriendelijke opties die niet inleveren op kwaliteit.”

“Het eigen traysysteem dat we gebruiken om Reishi te laten groeien, kan oneindig worden geschaald en heeft een lage kostenstructuur. Naarmate de productievolumes toenemen, zullen we Reishi tegen verschillende prijspunten kunnen produceren voor verschillende marktsegmenten en toepassingen”, wordt FashionUnited verteld.

Dat de plannen om te groeien serieus zijn blijkt uit de bouw van een nieuwe productiefaciliteit in South Carolina. De productiefaciliteit maakt massaproductievolumes van enkele miljoenen vierkante meters fijn mycelium per jaar mogelijk. “Dit zal de ontwikkeling van partnerschappen versnellen en het mogelijk maken voor grote en kleine spelers om de markt te betreden,” aldus de vertegenwoordiger van MycoWorks. De eerste fabriek in Emeryville diende als blauwdruk voor de nieuwe productiefaciliteit die sinds juli in gebruik is.

Het ontwikkelen van technologieën zoals deze is in de regel langzaam en duur. Reishi is al drie decennia lang in ontwikkeling en was daarin afhankelijk van ruim 187 miljoen euro aan investeringen van onder anderen Prime Movers Lab, Novo Holdings en beroemdheden zoals Natalie Portman en John Legend. De laatste investering van 125 miljoen euro door Decarbonization Partners werd in april aangekondigd.

Dit artikel is geschreven door Anna-Roos van Wijngaarden.