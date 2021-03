Platform Enable the Label lanceert eigen collectie: The Label Enable

Platform Enable the Label heeft nu ook zelf een kledingcollectie gemaakt. Enable the Label is gestart als een platform dat opkomende mode labels uit het buitenland de kans biedt de Nederlandse markt te betreden, maar het bedrijf maakt nu de stap naar eigen modeproductie, zo is te lezen in een persbericht. De collectie heeft de naam ‘The Label Enable’ gekregen.

De collectie bestaat uit ‘fashion forward items die niet mogen ontbreken in een garderobe’. Het komt neer op een selectie van zijde jurken in gevarieerden kleuren met ‘een tropische vibe’. Alle jurken hebben een prijskaartje van 89,95 euro.

Het platform Enable the Label heeft er dus één extra merk bij door de lancering van de eigen kledingcollectie. Op het platform waren al de merken fanny de Ruyter, Le Slap, Khu Khu, Oceanus swim, Agustems. S.u.l.d.n., me and my Homie, The Design Studio en Nina Rose te vinden.