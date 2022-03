Plus size label Yoek slaat opnieuw handen ineen met Loretta Schrijver

In maart 2021 introduceerde het Nederlandse curvy label Yoek de eerste “Loretta’s Favourites” collectie, ontstaan uit een samenwerking met Koffietijd-presentatrice Loretta Schrijver. Inmiddels heeft ze met veel plezier gewerkt aan alweer de derde collectie voor het trendy merk in grote maten. Samen met Yoek founder Johanna Timmer is er ditmaal gekozen voor onder meer een fleurige bloemenprint en een opvallend zebra dessin welke helemaal past binnen het “The Masked Singer” thema, waar Loretta ieder seizoen weer aanschuift als geliefd panellid.

Image: Johanna Timmer & Loretta Schrijver

De nieuwe Spring / Summer ’22 collectie bestaat uit jurken, tunieken en pantalons, allen vervaardigd van de soepele dolce travelstof en verkrijgbaar in de maten 42/44 tot en met 58/60. De prijzen variëren van € 89,90 tot € 189,90 en de lijn wordt verkocht via de officiële online store van Yoek en via een select aantal retailers.