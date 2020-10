PME Legend lanceert de next gen XV-jeans

Dit najaar lanceert PME Legend haar nieuwste visitekaartje in de succesvolle PME Legend Jeans collectie: de XV-jeans. Deze jeans is speciaal ontwikkeld ter ere van de PME Legend Aviator jeans en de Nightflight jeans, die al respectievelijk tien en vijf jaar succes ondervinden. De belangrijkste kenmerken van beide denims zijn gebruikt en gecombineerd tot een compleet nieuwe jeans. De jeans is verkrijgbaar in 2 wassingen: PTR150-DBD (Dark Blue) en PTR150-FAB (Faded Black). Voor de XV-campagne zijn DJ Tony Junior en danser Juvat Westendorp het gezicht voor het merk.

De XV-jeans is een comfortabele combinatie van katoen en elastaan, waarbij de lichte wassing zorgt voor een subtiele look en de horizontale vouwen in de broek, de zogenaamde whiskers, mooi naar voren komen. Ook is er een aantal mooie details die de jeans helemaal afmaken, zoals de lichte damages op de voorzakken, een embossed XV-logo op de coinpocket en geborduurde PME Legend XV-branding op de linker achterzak.

XV capsule collectie

Naast de jeans lijn is ook een uitgesproken capsulecollectie gelanceerd bestaande uit t-shirts, vesten, jackets en sweaters. Deze collectie is geïnspireerd op innovatie en toekomstgericht nadenken over het merk-DNA van PME Legend. In deze collectie komen duidelijk de strakke en technische kenmerken naar voren die elk item een moderne en eigentijdse twist geven.

Ontdek de XV-collectie via Augmented Reality

Om de consument de complete XV-collectie te laten ontdekken kan er gebruik worden gemaakt van een XV-app met Augmented Reality. Als de klant de QR-code op de raamsticker scant, kan hij op zijn smartphone via de Instagram App de XV-jeans in 360 graden van alle kanten bekijken, direct voor de winkel!

