PME Legend Spring / Summer ‘22 I The navigation Re-set

THE NAVIGATION RE-SET

Onze cargo piloot neemt de tijd om terug te blikken op eerdere avonturen. Het is tijd voor een reset. Hij kijkt vooruit en zet zijn zinnen op een nieuwe richting – een nieuwe weg. Hij bereidt zich voor om het onbekende opnieuw te verkennen en stippelt de koers uit voor toekomstige reizen. Zijn dagelijkse ervaringen hebben de nieuwe PME Legend Spring/Summer ’22 collectie geïnspireerd.

RE-THINK (levering 2)

De cargo piloot heeft zijn vliegtuig geparkeerd en gebruikt zijn hanger als zijn kantoor. Hij neemt even de tijd om zijn stappen te heroverwegen. Met vluchtcalculators en kompassen brengt hij nieuwe, onontdekte vliegroutes en bestemmingen in kaart. Omdat hij tijdelijk off-duty is, staat comfort voorop. Hij combineert comfortabele kleding met technische, lichtgewicht cargo styles. Nylon, ripstop en technisch katoen, maar ook zacht lyocell en denim spelen een belangrijke rol.

RE-SEARCH (levering 3)

Het is tijd voor de cargo piloot om weer buiten te gaan en veldonderzoek te doen. Hij maakt lange wandelingen om zijn omgeving te verkennen en nieuwe manieren te vinden om onbekende bestemmingen te benaderen en zijn vliegtuig op afgelegen locaties te landen. Voor deze levering worden de stoffen, hoewel nog steeds gericht op comfort, lichter met de zomer in aantocht. Lichtgewicht layering pieces met technische invloeden staan ​​centraal. Subtiele artworks geïnspireerd door de natuur en indrukwekkende uitzichten gecombineerd met technische elementen geven deze levering een moderne look. Patronen gebaseerd op bladeren en minimalistische outline prints van bloemen zorgen voor een subtiele zomerse touch.

FOCUS VAN DE COLLECTIE

De nieuwe S22 I collectie bestaat uit moderne items gericht op comfort, aangevuld met technische cargo details. Omdat cargo styles dit seizoen een belangrijke trend zijn, hebben ze onze volledige aandacht gekregen - aangezien ze de kern van PME Legend vertegenwoordigen. We combineren traditionele cargo materialen met moderne stoffen om eigentijdse stijlen te creëren, terwijl de authentieke PME Legend look behouden blijft. Om de cargo uitstraling verder te benadrukken, staan kaki- en olijftinten gecombineerd met witte en grijze tinten in de spotlight. Het dragen van deze kleuren in lagen is een absolute must dit seizoen. Over het geheel genomen heeft de collectie een cleane en simpele look en feel. Artworks en prints nemen een minder prominente plaats in; ze zijn subtiel verwerkt in geselecteerde items.

NOS TOPS

Hoogwaardige basics zijn onmisbaar in elke garderobe. Dit seizoen introduceren we een reeks basic, never-out-of-stock tops. Dit assortiment bestaat uit comfortabele T-shirts en polo's die perfect zijn om elke outfit compleet te maken. De T-shirts met ronde hals zijn gemaakt van een rijke stretch jersey. De poloshirts zijn uitgevoerd in rijke stretch piqué met een geribde kraag. Beide items zijn afgewerkt met een geweven vierkante badge op de linkerborst in de kenmerkende PME Legend zwarte en maïsgele kleuren. Onze nieuwe basic T-shirts en polo's zijn er in vier NOS-basiskleuren en in vier kleuren afgestemd op het kleurenpalet van de betreffende collectie, waardoor ze makkelijk te combineren zijn met onze andere items.

PME Legend SS22, eigendom van het merk.

BROEKEN HIGHLIGHTS

NORDROP CARGO

Onze nieuwste cargo broek, de Nordrop Cargo, blijft een highlight in de collectie. Deze moderne, garment-dyed cargo heeft een cleane look en feel en is ontworpen met functionele kenmerken en een authentieke cargo look. Dit item heeft een extra comfortabele tapered fit en is voorzien van schuine, bulky cargo zakken en een speciale gadget pocket die gesloten kan worden met een verborgen magneet button.

HET NIEUWE COMFORT

De broeken in de nieuwe PME Legend collectie zijn gericht op stretch en comfort. We hebben onze 5-pocket Tailwheel jeans en de Expedizer cargo uitgevoerd in een lichtgewicht, comfortabele sweatstof. Hoewel deze eruitziet als een normale stof, maakt de sweatstof deze items extra zacht en comfortabel.

PME Legend SS22, eigendom van het merk.

COMMANDER 3.0

Om onze focus op comfort voort te zetten, hebben we de Commander 3.0 jeans uitgevoerd in een helderblauwe indigo sweatstof. De Commander 3.0 shorts is gemaakt van een grijze sweatstof met een licht getinte finish. Deze twee items zijn zeer comfortabel om te dragen, waardoor ze onmisbaar zijn voor de zomer.

PME LEGEND OUTERWEAR

We hebben een selectie van PME Legend heritage styles opnieuw uitgevonden voor de SS22 Outerwear collectie. Met de focus op comfort en functionaliteit, hebben we gekozen voor zachte en comfortabele stoffen. Onverwachte materialen, zoals een groot mono-ripstop nylon, en verrassende details geven de jassen een zeer moderne uitstraling, zonder de authentieke PME Legend look te verliezen.

Omdat we steeds meer tijd buiten doorbrengen, hebben we hogere verwachtingen van de functionaliteit van onze jassen. Veelzijdige items die bescherming bieden in alle weersomstandigheden zijn een must. Daarom bieden we dit seizoen een pakket multifunctionele jassen aan dat alles omvat, van hybrid styles en windbreakers tot softshells – en ons nieuwe modulaire jassensysteem.

Ons modulaire jacksysteem bestaat uit een bodywarmer, een lichtgewicht pufferjack en drie softshells. De bodywarmer en het pufferjack kunnen eenvoudig in de outer shells worden geritst, waardoor je jouw jas makkelijk kunt aanpassen aan de situatie. Elk item kan ook perfect op zichzelf worden gedragen - het toevoegen van een extra laag om de jas te upgraden is optioneel. Met deze flexibele oplossing kun je de jas bouwen die perfect bij je behoeften en voorkeuren past.

PME Legend SS22, eigendom van het merk.