PME Legend XV-jeans

De XV-jeans is een ode aan twee van de meest memorabele PME Legend jeans: de Aviator en de PME Legend Nightflight. Deze broeken zijn respectievelijk 10 (X) en 5 (V) jaar geleden ontwikkeld en sindsdien succesvol. We hebben de belangrijkste kenmerken van elke denim gebruikt en deze gecombineerd tot een compleet nieuwe jeans. De XV-jeans is verkrijgbaar in 3 wassingen: Dark Blue, Faded Black en Soft Light Grey.

XV-jeans is een combinatie van katoen en elastaan, waardoor hij erg comfortabel zit. Het XV-logo is geplaatst op de coin pocket in de vorm van een borduursel, op de knoop en op het jacron label op de achterkant van de tailleband. De lijn op de voorzakken is geïnspireerd op de vleugel van een cargovliegtuig en maakt de XV denim uniek.

De XV-jeans wordt ondersteund door een capsule collectie met diverse uitgesproken items, waarin het ontwerp van de Dakota DC-3 een herkenbare referentie is. Voor deze innovatieve collectie hebben we nagedacht over de toekomst van het merk-DNA van PME Legend. Aviation blijft het centrale thema, maar we tillen het naar een hoger niveau: strakke en technische kenmerken geven elk product een moderne twist.

PME Legend Tailwheel jeans

Een echte must-have. De Tailwheel jeans: de nieuwste denim van PME Legend. De Tailwheel is een slim fit jeans met een narrow leg en een klassieke 5-pocket constructie. De jeans zijn uitgevoerd in zachte materialen en bieden veel draagcomfort. Aan elk detail is gedacht. Beide voorzakken worden verstevigd met een kenmerkend stuk jeans. De typerende PME Legend details, zoals de propellor knoopsluiting, ronden het design af. De Tailwheel is verkrijgbaar in diverse wassingen. Zo kun je voor elke gelegenheid de ideale uitvoering kiezen. Een klassieke blauwe wassing – of nou een lichtere of een donkere – is altijd de juiste keuze. Deze wassingen kun je perfect combineren met al jouw favoriete items. De Tailwheel is ook beschikbaar in verschillende kleuren Colored Denim. Deze items zijn gemaakt van een comfortabel, garment-dyed materiaal voor een stoere look.

Vanguard V-85 jeans

De V85 jeans van Vanguard. Een mooie slim fit jeans gemaakt van zachte, hoogwaardige denim met stretch voor extra draagcomfort. De V85 is geïnspireerd op de Moto Guzzi V85 Scrambler: de rode stiksels verwijzen naar de bedrading, en details met een hout look – zoals de knopen en de rivets van de V85 jeans – zijn ook terug te vinden op de motor. Een echte denim must-have.

We hebben de V85 jeans ontworpen in diverse wassingen. Zo kun je voor elke gelegenheid de perfecte jeans uitzoeken. Van een klassieke donkerblauwe wassing tot een zomerse lichtblauwe wassing – met de V85 kun je alle kanten op. De jeans is perfect te combineren met al jouw favoriete styles, dus je stelt heel eenvoudig jouw stoere, maar altijd stijlvolle looks samen.

Met de nieuwe Vanguard collectie nemen we je gedurende 24 uur mee in het leven van een gentleman. Voor elk moment van de dag hebben we stoere looks gecreëerd. De V85 jeans is hiervoor de ideale basis. Of je je voorbereid op een stijlvol ontbijt, een wandeling door een nieuwe stad of een rit op je motor samen met vrienden – de V85 jeans is de ideale keuze.

Cast Iron cuda jeans

De denim suit separates van Cast Iron zijn perfect om een moderne denim look te creëren. Met deze veelzijdige items kun je namelijk alle kanten op. Combineer de suit separates voor een stoere, nonchalante zomerlook. Deze items kun je natuurlijk ook los van elkaar dragen. Zo stel je voor elke situatie de passende outfit samen en kun je alle kanten op.

Ontdek onze suit separates uitgevoerd in white denim – een key trend dit seizoen. Een must-have item is de nieuwe Cuda jeans. Deze relaxed fit van Cast Iron heeft een verlaagd kruis voor een coole look en is voorzien van chinozakken. Onze stoere trucket jacket is uitgevoerd in een hele comfortabele white denim met een zachte touch.

Door de white denim suit separates te combineren, creëer jij jouw white denim suit – een hele comfortabele, nonchalante look voor de zomer. Draag onder het trucker jacket een overhemd of T-shirt in een kleur of met een allover patroon. Zo creëer je een contrast met de white denim. Met bijvoorbeeld een mooi jersey shirt maak jij jouw white denim suit helemaal af. Door de Cuda jeans ‘cropped’ te dragen, geef je jouw outfit een zomerse touch.