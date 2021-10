Poetic Autumn Voyage collection

Camps & Camps

Camps & Camps is een Nederlands designer sieradenmerk. Elk seizoen wordt een collectie ontworpen die perfect aansluit bij het modebeeld van het seizoen. De collectie toont een breed beeld, van couture design tot tijdloze ontwerpen en altijd met de karakteristieke Camps & Camps kenmerken: originele ontwerpen, bijzondere materialen en handgemaakte Nederlandse productie. Europese sieraden bezitten van oudsher een bijzondere kwaliteit en elegantie. Vanuit de wens om de geschiedenis en de kennis van het Europese sieraad in leven te houden, besteedt Camps & Camps aandacht aan elk detail.

Ontdek nu de collectie van dit seizoen:

Poetic Winter Voyage

Sluit je ogen en droom weg... Laat je meevoeren in een dagdroom, je kunt namelijk overal heen waar je fantasie je naartoe leidt. De wereld is van jou!

Camps & Camps neemt je mee op een roadtrip. Een rit door het herfst- en winterseizoen. Over een verlaten landweg met dikke eikenbomen waar de wind langzaam doorheen wuift. Hadden de bladeren gisteren ook al deze briljante schakeringen van rood, bruin, geel en groen?

August postcards

De schoonheid van een nazomer die langzaam overgaat in de herfst. Het was een mooie zomer, maar laat de wereld nu maar ontploffen in tinten van warm amber, karmijn, mosgroen, fuchsia en zacht wit.

Je merkt het aan alles; de kleuren van de bomen, de lucht, je omgeving. Er hangt een kilte in de lucht maar gelukkig vang je nog net de laatste warmte van de herfstzon op.

Charm mystique

Als een druppel in een plas met water, verrijken wij de kleuren van onze handgemaakte colliers, oorbellen en armbanden. Een druppel oker, kobalt of fuchsia zorgt voor de perfecte finishing touch die de zachte vrouwelijkheid en relaxte glamour van jouw outfit complementeert.

Calling all vintage lovers…

The old with the new. In ons atelier laten we ons inspireren door de vele materialen die we de afgelopen 24 jaar verzamelden.

Een vintage armband inspireert ons tot een paar schitterende oorbellen, een broche transformeert een dromerig collier en een schakel uit een signature Camps & Camps collier geeft net die finishing touch. Mooi, elegant en beschikbaar in een assortiment aan kleuren.

Autumn blooms

Wandel een herfstbos in waar de kleuren je tegemoet spatten als na een heftige storm. Een explosie van vermiljoen, mosgroen, bruin en paars waait om je heen en geeft jouw outfit een groovy ‘70 touch.