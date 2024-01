Politiek, rustig of extravagant: de herenmode trends voor FW24 uit Parijs en Milaan

Hoewel het thema 'quiet luxury' ook in mannenmode steeds belangrijker wordt en merken als Amiri en Gucci veel rustigere mannencollecties de catwalk op sturen, zijn er nog steeds een paar uitschieters die er bovenuit steken. In plaats van grove breisels in bruin- en zwarttinten en strakke pakken, spelen kleur en hier en daar wat glitter ook een rol in FW24.

FashionUnited heeft de hotste trends van de herenmodeweken in Parijs en Milaan voor je samengevat.

De Noorse trui

Het wordt nog een gezellig begin, want de Noorse truien vieren hun comeback. De gebreide stukken met kleurrijke patronen krijgen dit seizoen echter een update en zijn niet alleen te zien in hun klassieke vorm zoals bij Kolor. Loewe toont de look over een shirt met lange mouwen voor FW24 en stijlt het met een losse beige cargo baggy broek.

Sacai gaat nog een stap verder en integreert het patroon dat het Japanse luxemerk gebruikt voor pluizige truien over het hele spectrum. Van denim tweedelige stukken bestaande uit een rok en broek tot oversized vesten en outerwear jassen. Maar de collectie bevat ook slobbertruien en vloerlange jurken, gepresenteerd door modellen van verschillende geslachten.

FW24 Menswear-collecties (v.l.n.r.): Loewe, Kolor, Sacai Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Leggings

Terwijl broekspijpen in herenmode de afgelopen seizoenen weer wijder zijn geworden, lijken sommige merken nu de compleet tegenovergestelde richting in te slaan en genderstereotypen te trotseren. In plaats van jeans en pantalons verschijnen er nu ook leggings en panty's op de catwalk. De leggings worden gecombineerd met laarzen waarin ze verdwijnen. Doublet gebruikt de nauwsluitende broek als contrast voor een andere trui om te spelen met het silhouet. Loewe daarentegen kiest voor een overhemd dat ook nauwsluitend is, waardoor de look heel rechtlijnig wordt. JW Anderson maakt gebruik van donkere, transparante panty's, hoewel deze niet langer zijn dan een bikershort. De Britse ontwerper combineert de panty ook met wijd uitgesneden shirts en truien of stuurt het model soms de catwalk op in alleen het meest schaarse ondergoed.

FW24 Menswear-collecties (v.l.n.r.): JW Anderson, Doublet, Loewe Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Glitter en glamour

Voor het volgende feest hielpen de modeontwerpers zich ook met vrouwenkleding en voegden een beetje glitter en glamour toe aan de anders zo gereserveerde mannenmode. Er waren verschillende tops versierd met zilveren, fonkelende strass-steentjes. Van muscle shirts tot coltruien met hoge hals, er was voor elk wat wils. Een fonkelend item stond centraal en werd gecombineerd met een ingetogen pantalon of zelfs een donkere rok.

FW24 Menswear-collecties (v.l.n.r.): Comme Des Garçons Homme Plus, Dior, Gucci, Balmain Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Politieke boodschap

Mode wordt ook vaak gebruikt als een weerspiegeling van de samenleving. Terwijl de oorlogen in Oekraïne en het Midden-Oosten voortduren en de klimaatverandering steeds meer impact heeft, vragen ontwerpers in hun collecties ook aandacht voor deze kwesties.

Bluemarble en 3.Paradis maakten een statement voor vrede in de vorm van respectievelijk het vredessymbool en een witte duivenprint. Emeric Tchatchoua, ontwerper achter het Parijse label 3.Paradis, presenteerde ook een tas met de tekst "The World need more Love". Deze maakt deel uit van een look met het gezicht van de Cubaanse revolutionair Che Guevara op een rode hoodie. In dit stuk komt een - controversieel - politiek statement samen met de terugkeer van een print die begin jaren 2000 populair was op T-shirts, ongeacht of alle dragers wisten wie erop stond.

FW24 Menswear-collecties (v.l.n.r.): Botter, Bluemarble, 3.Paradis Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Het Berlijnse label GmbH nam ook een standpunt in en sprak zich tijdens zijn modeshow uit tegen discriminatie. Serhat Işık en Benjamin Huseby, het duo achter het merk, benadrukten ook hun solidariteit met Palestina in een toespraak. Dit werd in de collectie onderstreept door een watermeloenprint - de vrucht werd een symbool van protest omdat het de kleuren van de Palestijnse vlag bevat - en kufiya - in de volksmond ook wel "palidoek" genoemd.

Eenvoudige leren jassen

De stukken van Fendi, Jordanluca en Valentino waren wat rustiger. Alle drie de merken stuurden zeer eenvoudige "leren" jacks en jassen de catwalk op. Zonder logo's of opgezette zakken en in sommige gevallen zelfs zonder kraag, was hier de "quiet luxury" tegenstroom van leren jassen uit de motorsport en luchtvaart duidelijk zichtbaar. Terwijl Jordanluca een beetje met kleur speelde met rood, hielden Fendi en Valentino zich ook in.

FW24 Menswear-collecties (v.l.n.r.): Fendi, Jordanluca, Valentino Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Katten

Terwijl sommige ontwerpers hun klauwen uitsteken om van zich te laten horen, richten anderen zich op de kat zelf. Dit was een van de populairste prints van het seizoen en was te zien op merken als JW Anderson, Acne Studios en Givenchy.

FW24 Menswear-collecties (v.l.n.r.): JW Anderson, Acne Studios, Givenchy Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Pittoresk

Maar het waren niet alleen katten die hun weg vonden naar de collecties; schilderachtige scenario's die een grote verscheidenheid aan situaties uitbeelden werden ook in pastelkleuren overgebracht op stukken zoals pakken en truien. Stijlen die lijken op die nu te zien zijn bij MSGM, JW Anderson en Balmain waren al te zien in voorgaande seizoenen bij Casablanca Paris en Kid Super.

FW24 Menswear-collecties (v.l.n.r.): MSGM, JW Anderson, Balmain Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Dit artikel verscheen eerder bij FashionUnited DE. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Caitlyn Terra.