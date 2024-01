Pom Amsterdam maakt couture toegankelijk voor klanten met samenwerking Claes Iversen

Een bijzondere samenwerking wordt getoond op de beursvloer van Modefabriek. Modemerk Pom Amsterdam en modeontwerper Claes Iversen hebben de handen ineengeslagen. Voor Pom een uitstapje naar de couture wereld en voor de ontwerper een kans ‘om andere schoenen aan te trekken en te denken vanuit Pom’.

De paden van Pom Amsterdam en Iversen kruisten zich op een natuurlijke manier. Via via kwam een link tot stand, waarna Pom-oprichters Violet en Liesbeth Lotgering een uitnodiging kregen voor de couture show van Iversen. Toevallig was dit de couture collectie waar de ontwerper meer kleur dan ooit gebruikte en eigen prints had ontwikkeld. “Toen dachten we meteen: Dit is zo’n goede match”, zo vertelt Violet Lotgering tijdens een gesprek met FashionUnited. “We waren zo geïnspireerd en vonden het zo gaaf, ook omdat er nog meer kleur was. Ik vond het waanzinnig.” Vanuit Pom Amsterdam leefde al langer de wens om met een kunstenaar of ontwerper samen te werken. De samenwerking met Iversen is de eerste van zijn soort. “Toen hebben we afgesproken om te kijken of het überhaupt ook klikte en dat was meteen zo.”

Claes Iversen en ready-to-wear Voor Iversen is het niet de eerste keer in de wereld van ready-to-wear. De ontwerper had al enige tijd zijn ready-to-wear merk onder zijn eigen naam, maar zette deze in 2018 stop. “Ik heb het altijd leuk en uitdagend gevonden een ready to wear collectie te ontwerpen. Toen ik mijn ready-to-wear-collectie stopzette, dacht ik: misschien moet ik het juist zoeken in een samenwerking, of op projectbasis”, aldus Iversen. De samenwerking met Pom is volgens hem een goed voorbeeld van zo’n krachtenbundeling. “Pom heeft de verkooppunten, de leveranciers en de contacten op dat vlak. Ik kom met een ander soort kennis en een andere kijk op mode.” Vanuit zijn eigen merk vindt Iversen het ook belangrijk om de liefhebbers te kunnen bedienen. “Met alleen couture blijft het heel beperkt. Het is dus een blijvende uitdaging hoe je meer liefhebbers bereikt. Het hoeft niet elke keer een capsule collectie te zijn, het kan ook een one-off zijn. Ik vind het interessant om te kijken hoe we iets kunnen bieden dat niet conform de branche is.” Ook in het kader van overproductie geeft Iversen aan dat het in zijn werk verplicht is, als ontwerper, om een balans te vinden in wat werkt voor het merk maar ook voor hem als mens.

Een van de items uit de Pom Amsterdam x Claes Iversen collectie. Credits: Pom Amsterdam

Pom Amsterdam daagt fanbase uit met kleurrijke samenwerking Claes Iversen

Het resultaat van de samenwerking is een capsule collectie bestaande uit 23 stuks. Denk bijvoorbeeld aan een echt power suit met handgemaakte print door Iversen, een nonchalante jurk met pijlenprint of zwierige rokken, allen in een uitgesproken kleurenpalet. Iversen geeft aan dat hij het schetsen alleen heeft gedaan, maar daarna het gehele proces van schets tot kledingstuk samen is verlopen. “Ik presenteerde mijn visie op Pom Amsterdam. We keken samen wat er zou werken, wat misschien iets te veel was en met wat we een kans wilden nemen. Pom werkt natuurlijk met bepaalde fabrieken en leveranciers op het gebied van stoffen - dus ik had daar ook wel de input van Violet en Liesbeth nodig.” Volgens Lotgering en Iversen is er een leuk ping-pong-sle geweest tijdens de totstandkoming van de items. “We hebben gekeken naar hoe we de Pom-fan kunnen uitdagen.” Ook is het een kans om ‘draagbare en toegankelijke couture’ te presenteren aan de Pom-klant. Het merk springt samen met de klanten door middel van de samenwerking dan ook in de wereld van de couture.

Het thema van de collectie is ‘The only way is up’ met een knipoog naar ‘dressing up’ en stijl een boost geven. Het merk en de ontwerper willen de vaste fanbase uitdagen en wellicht hierdoor ook wel nieuwe klanten aantrekken. “Het gaat echt over het genot van jezelf aankleden. Of dat nou is omdat je boodschappen gaat doen, of naar een feest gaat. Dat genot is uiteindelijk iets dat je jezelf moet gunnen,” zo meldt Iversen. “Je mooi aankleden, en het hoeft echt niet elke keer over de top, is ook een vorm van zelfliefde. Je gaat ook sporten, naar de spa en doet andere dingen om je goed te voelen en voor jezelf te zorgen.” Lotgering vult aan: “We willen mensen prikkelen dit voor zichzelf te doen.”

De consument zal nog even moeten wachten, want de collectie is voor het najaar van 2024, maar retailers kunnen de capsule collectie al inkopen. De prijzen voor de items liggen iets hoger dan het normale prijsniveau van Pom Amsterdam. Bijvoorbeeld tussen de 180 en 300 euro voor een jurk en 89 euro voor een top. Of er een vervolgsamenwerking komt is nog de vraag, maar het enthousiasme zit er bij Iversen en Lotgering al in. “Het was gewoon een hele leuke samenwerking en het ging heel vloeiend,” zo melden beiden tijdens het gesprek. “Het is nu even spannend, want we gaan zien hoe de collectie ontvangen wordt door de klanten en de eindconsument - maar in principe, als de samenwerking goed is, waarom niet?”